19-Jährige bei Verkehrsunfall in Hockenheim schwer verletzt

Hockenheim. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fußgänger ist es gegen 13.30 Uhr in der Hockenheimer Eisebahnstraße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, überquerte eine 19 Jahre alte Frau im Bereich des Fußgängerüberwegs die Eisenbahnstraße, wobei sie von einem heranfahrenden Pkw erfasst wurde und sich hierbei schwerste Verletzungen, unter anderem im Bereich des Kopfes, zuzog.

Die 19-Jährige musste daraufhin mit dem Rettungshubschrauber in nahe gelegenes Klinikum geflogen werden und der 66-jährige Autofahrer erlitt einen Schock. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Eisenbahnstraße durch die Polizei in Höhe der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen für fast zwei Stunden gesperrt werden, so die Polizei.