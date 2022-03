1,9 Promille im Blut: Sprinter-Fahrer verursacht Auffahrunfall auf A 6 bei Hockenheim

Hockenheim. Stark betrunken hat ein 36-jähriger Autofahrer am Donnerstag auf der A 6 bei Hockenheim einen Unfall verursacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann gegen 19.15 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf den Sattelzug eines 32-Jährigen aufgefahren. Beide Fahrzeuge waren in Fahrtrichtung Mannheim auf der mittleren Spur unterwegs.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Autobahnpolizei Walldorf eine Alkoholisierung von über 1,9 Promille bei dem 36-jährigen Mann fest. Er musste die Beamten daher auf das Autobahnpolizeirevier begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde ebenfalls einbehalten. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Der Rettungsdienst brachte den 46-jährigen Beifahrer des Mercedes mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.