200 gelbe Rosen zaubern Lächeln in viele Gesichter

Nachdem im vergangenen Jahr der traditionelle Muttertags-Infostand der Freien Wähler Corona-bedingt nicht aufgebaut werden durfte, wurde dieses Jahr nach Ordnungsamt-Freigabe gleich die Chance genutzt, diesen bei bestem Wetter am altbewährten Standort in der Karlsruher Straße am Samstag vor Muttertag aufzubauen, wie die Freien Wähler in einer Pressemitteilung schreiben.

Farblich passend aufgepeppt zu den gelben Muttertags-Rosen war der Infostand den Vormittag lang nicht zu übersehen. Den interessierten Bürgern standen währenddessen immer zwei Mitglieder der Freien Wähler zur Verfügung, um Rede und Antwort zu stehen. Aufgeteilt in zwei Schichten übernahmen die Standbetreuung und damit auch die Verteilung der gelben Muttertags-Rosen zuerst Patrick Schneider und Friedrich Fluch. Abgelöst wurden sie durch Christian und Michael Sauter.

Verteilung mit Masken, aber von Herzen: Patrick Schneider (l.) und Michael Sauter warten am Stand der Freien Wähler in der Karlsruher Straße mit gelben Rosen auf vorbeikommende Mütter. © Freie Wählervereinigung

Über den Vormittag verschenkten die Mitglieder der Hockenheimer Freien Wähler 200 gelbe Rosen an alle Mütter, welche am Infostand vorbeikamen. Die Rosen wurden dankbar und gern – manchmal auch überrascht – angenommen und zauberten oftmals ein Lächeln auf die Gesichter der Beschenkten, was die Verteiler am Infostand umso mehr freute.

Politische Themen ansprechen

Viele Hockenheimer Bürgerinnen und Bürger nutzten aber auch wieder die Gelegenheit, ihre Anliegen darzulegen und verschiedene kommunalpolitische Themen anzusprechen. So wurde zum Beispiel nach der Ausweisung eines neuen Baugebietes gefragt oder was der Zweckverband Fibernet Rhein-Neckar macht, da es ja in Reilingen, Neu- und Altlußheim einen neuen weiteren Anbieter gibt. Die Freien Wähler werden sich der Themen annehmen, an den entsprechenden Stellen nachfragen und in ihre Beratungen einschließen, heißt es weiter. zg

