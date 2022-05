22 Radfahrer machen sich auf den Weg: von Hockenheim nach Commercy

Hockenheim. Oskar Stephan begrüßte an Christi Himmelfahrt fast zwei Dutzend Fahrer zur 34. Tour in die französische Partnerstadt Commercy. Der Vorsitzende der Ausdauersportgemeinschaft (ASG) zeigte sich sehr erfreut darüber, dass neben Oberbürgermeister Marcus Zeitler und seinem Stellvertreter Fritz Rösch, für die es ebenfalls eine Herzensangelegenheit war, die Radfahrer zu verabschieden, auch der Präsident des Freundeskreises Hockenheim-Commercy Matthias Stier gekommen waren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Dies ist ein positives Zeichen der Unterstützung für die seit Vereinsbestehen 1986 durchgeführte und leider Corona-bedingt zweimal ausgefallenen Tour“, betonte der ASG-Chef. Zeitler lobte die Aktion der ASG Triathlon und hob die dreitägige 445 Kilometer lange Etappenfahrt als Zeichen der Freundschaft in Europa hervor: „So geht ein gemeinsames Europa. Gerade jetzt in Zeiten des Krisenherdes im Osten“, sagte das Stadtoberhaupt, bevor er mit Oskar Stephan die radelnde Delegation, darunter mit Heidi Zahn, Beate Leischwitz und Manuela Göbel gleich drei ASG-Frauen, eine gute und unfallfreie Fahrt wünschte. „Denkt bitte daran, die gefahrenen Kilometer für die Stadtradelnaktion einzutragen, sodass Hockenheim mit den Gesamtkilometern auch im Rhein-Neckar-Kreis weit vorne liegt“, appellierte Stephan noch vor der Abfahrt.

ASG-Powerfrau Marion Gollnick rollte über 100 Kilometer mit und fuhr die gleiche Strecke zurück, um an diesem Samstag die Tour in die Partnerstadt „in einem Rutsch“ – wahrscheinlich gegen den starken Westwind – mit dem Rad in Angriff zu nehmen. „Ich kenne die Strecke wie meine Westentasche, nur dieses Mal in umgekehrter Richtung“, so Gollnick, die schon dutzendfach von Commercy in zehn Stunden nach Hockenheim gefahren ist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch bei der „34. Tour de Commercy“ hatten die Verantwortlichen Thomas Claus und Achim Sprotte eine abwechslungsreiche aber auch anspruchsvolle und leicht veränderte Route auf verkehrsarmen Wegen zusammengestellt. Für die nötige Verpflegung und die isotonischen Getränke der Radfahrer sorgen Petra Auer und Birgit Schrank im Begleitfahrzeug. Die erste Etappe führte die ASG-Pedaleure über 160 flache Kilometer nach Dorlisheim. „Der zweite Tag mit weiteren 160 Kilometern hat es aber in sich und führt mit 2500 Höhenmetern über die Vogesen, deren höchsten Punkt den Col du Bonhomme mit über 1000 Metern Höhe beinhaltet“, sagte Thomas Claus mit einem Schmunzeln kurz vor dem Start.

Mit einer rasanten Abfahrt wurde das Tagesziel Epinal an der Mosel erreicht. Gemütliche 125 Kilometer bringen den ASG-Tross nun nach einem ständigen Auf und Ab nach Commercy. 30 Kilometer vor der Partnerstadt kommen traditionell bereits die Commercianer auf ihren Rädern entgegen und begleiten ihre deutschen Freunde bis zum Schloss: Dort treffen die ASG-Cracks am Nachmittag auch auf die Mitglieder des Freundeskreises Hockenheim-Commercy, die mit dem Bus anreisen, bevor der Empfang mit dem Bürgermeister von Commercy, Jèròme Lefèfre, ansteht.

„Wegen Helfermangel wird es am Sonntag allerdings keine Radtourenfahrt ,Rund um Commercy’ mehr geben“, bedauert Achim Sprotte. „Dafür haben wir mehr Zeit, um uns nach so langer Zeit wieder ausgiebig zu unterhalten“, sieht es Sprotte positiv. Eine kleine gemeinsame Radtour über 30 oder 60 Kilometer mit den französischen Freunden soll es aber trotzdem geben, bevor zum Abschluss ein gemeinsames Mittagessen im Restaurant „Les Terasses“ auf dem Programm steht.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Danach ist die Heimfahrt mit den Freundeskreismitgliedern im Reisebus nach Hockenheim geplant. Am Montag werden sieben oder acht unentwegte ASG-Cracks die 303 Kilometer lange Rückfahrt wie Gollnick zurück in die Rennstadt absolvieren. cry