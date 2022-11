22 Tonnen über die Dächer Hockenheims gehoben – Bauarbeiten Obere Hauptstraße

Hockenheim. Nicht unbedingt alltäglich, „aber auch nichts völlig aus der Reihe“, so beschrieb Sax & Klee-Bauleiter Konstantin Hessenthaler die Bauaktion dieser Woche in der Großbaustelle Obere Hauptstraße an der Einmündung Mittlere Mühlstraße. Dabei wurde ein 22 Tonnen schwerer Beton-Drosselschacht mit einem Schwerlastkran in eine Baugrube gehoben und auf ein Abwasserrohr aufgestülpt – in Zentimeterarbeit.

Mit dem Drosselschacht wird der Wasserabfluss in Richtung Kläranlage beziehungsweise in das nachfolgende Kanalsystem begrenzt und verlangsamt, um in anderen Gebieten eine drohende Überflutung zu vermeiden. „Der Drosselschacht wird, wenn er vollständig mit Technik verbaut ist, ein Mal pro Woche gewartet – das geht einfach über den Elektroschaltschrank, der an der Straßenseite liegt“, erklärt Reiner Lenz vom Tiefbauamt der Stadt Hockenheim.

22 Tonnen über die Dächer Hockenheims gehoben: Wichtiger Schritt der Sanierung

2,5 mal 2,5 Meter in der Fläche und drei Meter hoch ist das Bauwerk, das mit einem Schwerlastkran zunächst nur knapp einen Meter an den Dächern vorbei vom Transportfahrzeug in den Schacht gehoben wird und das die Mitarbeiter von Sax & Klee geduldig von der Kranwinde herab justierten und auf das bestehende Abwasserrohr aufsetzten.

Mit dem Einbau des Schachts ist ein weiterer großer Schritt in Richtung Finalisierung der Sanierungsarbeiten an den Wasserleitungen in der Oberen Hauptstraße geschafft. Bauleiter Konstantin Hessenthaler und Oberbauleiter Stephan Stutz freuen sich über die gelungene Verfrachtung des tonnenschweren Bauwerks in den Untergrund.