25 Jahre Spielen und Lachen

Lachen, Lernen, Beobachten, Forschen, Trösten und vieles mehr – all das ist seit 25 Jahren gelebte Realität im Südstadt-Kindergarten. Die Einrichtung feiert 25-jähriges Jubiläum, denn: Mit zwei Gruppen zog der damalige Hubäcker-Kindergarten 1997 in den Neubau auf das frühere Gelände der Grillhütte um. Eine neue Einheit kam gleich hinzu. Schnell folgten die Gruppen vier und fünf – und das waren nicht die letzten Änderungen im vergangenen Vierteljahrhundert, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Team des Südstadt-Kindergartens bestand zunächst aus sieben Kolleginnen für drei Gruppen. Die längeren Öffnungszeiten und veränderte Aufgaben brauchten schnell Zuwachs. Mittlerweile ist die Einrichtung auf 23 Beschäftigte angewachsen. Darunter fallen neben den Erzieherinnen auch Küchenkräfte, jeweils eine Person für Büroarbeiten und das Freiwillige Soziale Jahr sowie Auszubildende.

Miteinander ohne Vorurteile

Auch räumlich kam es über die Jahre zu Veränderungen. 2013 wurden ein Schlafraum und eine Ausgabeküche angebaut, um den dringend benötigten Ganztagesbetrieb aufnehmen zu können. Weitere Räume sind ebenfalls angepasst worden. Die Veränderungen bewirkten auch einen Umbau des Spielplatz- und des Nutzgartenbereiches. Erst im vergangenen Jahr ist der Spielplatz mit einer teilweisen Neugestaltung noch attraktiver für die Kinder geworden. Er geht jetzt noch mehr auf deren Bedürfnisse ein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In den vergangenen 25 Jahren haben rund 900 Kinder den Südstadt-Kindergarten in Richtung Schule verlassen. Junge Besucher aus 18 Nationen sind unter dem Dach der Einrichtung vereint. Damit zeigen die Kinder, wie ein Miteinander gut funktionieren kann, heißt es in der Mitteilung. Schon seit mehreren Jahren kehren ehemalige „Südstadtkinder“ als Praktikanten, Auszubildende oder Erzieherinnen zurück. Viele Kolleginnen halten „ihrem“ Kindergarten seit Langem die Treue.

Daran kann auch das Coronavirus nichts ändern: Um mit den Kindern trotz der Pandemie den Kindergartengeburtstag zu feiern, stehen die Faschingspartys der einzelnen Gruppen unter dem Motto: „25 Jahre Spielen und Lachen, wir feiern Geburtstag, wir lassen es krachen!“ zg