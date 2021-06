Der Schwetzinger Immobilieninvestor Orhan Ekici ist zuversichtlich: „Wenn die Baugenehmigung in den nächsten Tag bei mir eintrifft, dann können sofort die Bauarbeiten beginnen und wir wollen bis Ende 2022 25 neue Wohnungen in der Hockenheimer Stadtmitte schaffen“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Abrissarbeiten laufen bereits, am Mittwoch könnten bereits die ersten Mauern

...