28-Jähriger sitzt jetzt in U-Haft

Hockenheim. Nach der Auseinandersetzung unter drei Männern, bei der am Montagabend ein 48-jähriger Mann schwer und ein 45-jähriger Mann leicht verletzt worden sind, ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalkommissariat Mannheim gegen einen 28-Jährigen wegen des Verdachts der versuchten Tötung. Der Mann befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.

Der 28-Jährige wurde am Dienstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ aufgrund von Flucht- und Verdunkelungsgefahr Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Am Montag war es gegen 20.15 Uhr zum Streit in einer Hockenheimer Wohnunterkunft für Obdachlose gekommen. Laut Polizei soll der Tatverdächtige auf einen 45-jährigen Mann eingeschlagen und eingetreten haben. Durch den Angriff erlitt dieser Verletzungen im Gesicht. Zudem soll der 28-Jährige auf einen 48-Jährigen, der schlichten wollte, mindestens zweimal mit einem Messer eingestochen haben. Dabei erlitt der 48-Jährige mehrere zentimetertiefe Stichverletzungen im Oberkörper und wurde lebensgefährlich verletzt. Er wurde er zur Notfallversorgung in eine Klinik eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht mehr. Nach Erkenntnissen der Polizei soll es zwischen dem 28-Jährigen und dem 45-Jährigen bereits im Vorfeld mehrfach zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Die Ermittlungen dauern an. pol/sko