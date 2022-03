29-Jähriger baut mit 1,1 Promille Unfall auf der Autobahn A6

Hockenheim. Mit 1,1 Promille Alkohol im Blut hat ein 29-jähriger Autofahrer am Donnerstag auf der A6 einen Unfall verursacht. Verletzt wurde dabei niemand. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann kurz vor 24 Uhr mit einem Opel Astra auf der A6 zwischen dem Autobahndreieck und der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug kam ins Schleudern und stieß gegen die Schutzplanken. Ein kurz dahinter fahrendes Auto wurde zum Glück nicht von den umherfliegenden Fahrzeugteilen getroffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten in der Atemluft des 29-jährigen Unfallfahrers deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen durch den Unfall kam es nicht. Auch verletzt wurde niemand.