31-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hockenheim. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen ist in Hockenheim ein 31-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 42-jährige Frau um kurz nach 7 Uhr mit ihrem Nissan auf der Heidelberger Straße in Richtung Untere Hauptstraße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Untere Hauptstraße übersah sie den 31-Jährigen, der mit seinem Fahrrad die Obere Hauptstraße in Richtung Untere Hauptstraße befuhr und stieß im Einmündungsbereich mit ihm zusammen. Der Mann stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen an beiden Handgelenken zu.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Er wurde von Rettungskräften vor Ort medizinisch versorgt. Es war lediglich geringfügiger Sachschaden entstanden.