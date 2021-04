Klimaschutz ist eines der zentralen Themen, das Politik und Gesellschaft bewegt. Während auf der Bundes- und Landesebene über Klimaschutzmaßnahmen, neue Gesetze oder Verbote diskutiert wird, setzte der Gemeindetag Baden-Württemberg für seine Städte und Gemeinden vor zwei Jahren ein Klimaschutzprojekt um. Bei einer zweitägigen Landesvorstandssitzung in Bad Mergentheim startet der Verband die Aktion „1000 Bäume für 1000 Kommunen“. Ziel der Aktion ist es, landesweit in tausend Städten und Gemeinden jeweils tausend neue Bäume zu pflanzen.

Die Stadt Hockenheim macht bei der Aktion ebenfalls mit und unterstützt die Ziele des Klimaschutzes in Baden-Württemberg. In Hockenheim wurden deshalb in den vergangenen Wochen seit Beginn des Jahres rund 3450 Bäume im kommunalen Stadtwald gepflanzt.

Schon früh auf Natur gesetzt

Der Gemeindetag Baden-Württemberg hat die Bedeutung des Umwelt- und Klimaschutzes bereits in den 1980er Jahren erkannt. Er war der erste kommunale Landesverband, der damals einen Umweltschutzkongress veranstaltet hat. Inzwischen sind Arten- und Klimaschutzmaßnahmen gelebte Praxis in den badenwürttembergischen Städten und Gemeinden. Die Maßnahmen reichen von Blühstreifen an Straßen, Ökostrom und Photovoltaikanlagen in öffentlichen Gebäuden über E-Mobilität bei Dienstfahrzeugen, Verpachtung von Flächen für Windkraftanlagen bis hin zu kommunalen Nahwärmenetzen, dezentralen Blockheizkraftwerken oder der Phosphor-Rückgewinnung in kommunalen Kläranlagen.

Sorge bereitet dem Land und auch den Städten und Gemeinden aktuell vor allem der Wald. Die lange Trockenheit der zurückliegenden Sommer und der daraus resultierende Schädlingsbefall bedrohen zwischenzeitlich sämtliche Hauptbaum-arten der heimischen Waldbestände.

Die Kommunen als größte Waldbesitzer begrüßen deshalb, dass man sich in Baden-Württemberg auf einen Notfallplan geeinigt hat. Da der Wald als Speicher für das schädliche Treibhausgas CO2 eine zentrale Rolle für das Klima spielt, ist es den Kommunen ein großes Anliegen, ihn zu schützen und die Baumbestände sogar noch zu erweitern.

Wald und Klimaschutz sind eng miteinander verbunden. Der Gemeindetag hatte deshalb seinem Landesvorstand vorgeschlagen, die Aktion zu starten, bei der die Städte und Gemeinden je 1000 Bäume pflanzen. Das entspricht ca. 330 Hektar Wald.

Da ein Hektar Wald rund 13 Tonnen CO2 speichert, würde es durch die geplante Aktion gelingen, rund 4300 Tonnen CO2 pro Jahr zu binden – und das jährlich. Damit schaffen die Städte und Gemeinden einen weiteren spürbaren Beitrag zum Klimaschutz.

Eine Sicht, die in der Rennstadt geteilt wird. Zumal die vom Gemeindetag skizzierten Gefahren für den Wald vor Ort hautnah erlebt werden können. „Die biologische Vielfalt im Stadtwald ist für uns ein wichtiges Anliegen, und zwar aus mehreren Gründen: Neben dem Klimaschutz sind die Bäume im Stadtwald vor allem wegen den trockenen Sommern der letzten Jahre beschädigt. Darüber hinaus leiden sie unter dem Fraß durch die Engerlinge, die sich später zu Maikäfern verpuppen. Sie fressen die frischen Wurzeln der Bäume, denen dadurch die Wasser- und Nahrungsaufnahme abgeschnitten wird“, stellt Christian Stalf, der Pressesprecher der Stadt fest.

Engerlinge sind in großer Zahl im Stadtwald heimisch. Der Baumbestand im Stadtwald muss auch aus diesen Gründen sukzessiv erneuert werden. Daher hat die Klimaschutzaktion des Gemeindetages für uns vor Ort auch großen praktischen Nutzen, erläuterte er die große Zahl von Anpflanzungen gerade in diesem Bereich.