36-Jähriger nach Polizeikontrolle festgenommen - mit Vollstreckungshaftbefehl gesucht

Hockenheim/Walldorf/Unterfranken. Ein 36-Jähriger ist nach einer Polizeikontrolle am Dienstagnachmittag von den Beamten direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kontrollierten Einsatzkräfte einen rumänischen Opel auf der A6 bei Hockenheim. Dabei stellte sich heraus, dass der 36-jährige Beifahrer von einer unterfränkischen Strafverfolgungsbehörde seit 2019 per Haftbefehl gesucht wurde. Da er die Zahlung der Geldstrafe von 3000 Euro nicht bezahlen konnte, wanderte der Mann in eine Justizvollzugsanstalt.

Einer Streife der Autobahnpolizei Walldorf war gegen 15.30 Uhr zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf ein rumänischer Opel aufgefallen, der einen in der Pfalz zugelassenen Anhänger zog. Das Gespann wurde an der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West aus dem Verkehr gezogen und samt Insassen kontrolliert. Bis auf den 36-Jährigen konnten alle ihre Fahrt danach fortsetzen