3G-Regel gilt in Gottesdiensten

Weil die Landesregierung die Corona-Verordnung geändert hat, gilt ab dem 14. Februar bei Veranstaltungen von Kirchen sowie Religions- und Glaubensgemeinschaften zur Religionsausübung und entsprechende Veranstaltungen in den Alarmstufen in geschlossenen Räumen 3G. Daher ist die Seelsorgeeinheit Hockenheim verpflichtet, zu allen Gottesdiensten und gottesdienstlichen Feiern in der Kirche einen 3G-Nachweis zu kontrollieren.

Sie bittet darum, ein digitales Impfzertifikat, einen Genesenennachweis oder ein tagesaktuelles Testzertifikat mitzubringen. Um lange Warteschlangen vor den Kirchen zu vermeiden, sei ein frühzeitiges Kommen empfohlen.

Gleichzeitig bitten das Seelsorgeteam und der Pfarrgemeinderat, dem Begrüßungs- und Ordnungsdienst mit Höflichkeit und Respekt zu begegnen. Der ehrenamtliche Dienst sei Voraussetzung dafür, dass Gottesdienste überhaupt stattfinden können und setze lediglich die Vorgaben des Landes und des Erzbistums um. Gemäß der Anweisung des Erzbistums sind die Pfarrbüros für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Sekretärinnen und das Pastoralteam sind telefonisch (Anrufbeantworter werden regelmäßig abgehört) und per E-Mail zu erreichen. Persönliche Erreichbarkeiten können der Homepage www.seelsorgeeinheit-hockenheim.de) entnommen werden. zg

