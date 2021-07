Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Kirchliche Sozialstation - Wortbeiträge würdigen bei ökumenischem Gottesdienst in der Lamellenhalle die vielfältigen Hilfsangebote / Musikalischer Dank an langjährige Vorsitzende Ingrid Stalter 40 Jahre lang Dienst am Nächsten getan

Viele Gratulanten für die Kirchliche Sozialstation in der Lamellenhalle: Neulußheims Bürgermeister-Stellvertreter Heinz Kuppinger 2. v. l.), Reilingens Bürgermeister Stefan Weisbrod (3. v. l.) und Hockenheims Oberbürgermeister Marcus Zeitler (4. v. l.) applaudieren der Einrichtung zu ihrem 40-jährigen Bestehen. © Lenhardt