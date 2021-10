Hockenheim. Im Bereich rund um Hockenheim sucht die Polizei nach einem 42 Jahre alten vermissten Mann, bei dem eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden kann. Das teilte die Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag mit. Ein Hubschrauber sowie Personenspürhunde der Rettungsleitstelle waren in der Nacht im Einsatz. Ein Polizeisprecher bestätigte am Morgen, dass die Suche weitergeht. Weitere Angaben konnte er zu diesem Zeitpunkt nicht machen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1