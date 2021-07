43 Jugendliche gingen am Wochenende zur Konfirmation

Das Fest der Konfirmation kann zwar aufgrund coronabedingter Zwänge leicht verändert werden, die Festlichkeit war jedoch individueller dadurch, dass die Konfirmandinnen und Konfirmanden in sechs Gruppen gesegnet werden konnten.

Pfarrer Johannes Heck ging bei seiner Predigt auf die Besonderheiten der Konfirmandenzeit ein, die mitunter digital ablaufen musste und technische Probleme nicht zu vermeiden waren.

Gebote, Gemeinschaft, Glaube ...

„Wir hoffen im technischen Bereich auf „5 G“, also die 5. Generation des Mobilfunks“ meinte Pfarrer Heck, fügte aber gleich hinzu: „5 G könnte aber auch für die Infrastruktur stehen, um miteinander in Verbindung zu bleiben, untereinander und auch in Verbindung mit Gott.“

Damit breitete Pfarrer Johannes Heck seine christlichen Gedanken zu den fünf „G“s aus, er sprach von: „Gottes Wort, Gebote, Gemeinschaft, Glaube und Gebet“.

„Gottes Wort“ könne manchmal eine Funktion wie etwa eine Brille haben, die helfe, Dinge anders zu sehen und damit besser zu verstehen Bei den „Geboten“ finde man neben den Zehn Geboten in der Bibel auch Empfehlungen für ein gutes, friedvolles Miteinander in der sogenannten Bergpredigt.

Wichtig für die „Gemeinschaft“ sei die Basis, „dass wir uns gegenseitig so annehmen, wie wir sind“. Der „Glaube“ verband und verbindet Menschen und wird dies auch in Zukunft tun, führte Heck in seinen Predigtworten weiter aus, schließlich verbinde der Text des gemeinsam gesprochenen Glaubensbekenntnisses 2,3 Milliarden Christen auf der ganzen Welt.

Das Geschenk vertieft

Intensiv ging Johannes Heck auf das „Gebet“ ein. „Wenn ich bete, verbinde ich mich mit Gott, und Gott ist immer auf Empfang,“ machte der Pfarrer sinnbildlich deutlich. „Beten befreit und gemeinsames Beten stärkt die Gemeinschaft“ fasste Heck zusammen und erinnerte daran, dass diese fünf erwähnten „G“s allen Konfirmandinnen und Konfirmanden bereits bei der Taufe geschenkt wurden und durch die Konfirmation verdeutlicht und vertieft wurden.

Die einzelnen Feiern der Konfirmation wurden von Pfarrer Michael Dahlinger und Diakon Reinhold Weber mitgestaltet, den festlichen musikalischen Rahmen gestaltete Kantor Samuel Cho. ba

