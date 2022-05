Mit 5000 Euro fördert die Jugendstiftung Baden-Württemberg den geplanten Skaterpark in Hockenheim. Dies teilte der Landtagsabgeordnete Andreas Sturm (CDU) im Anschluss an die heutige Kuratoriumssitzung, die in Sersheim stattfand und welcher er als jugendpolitischer Sprecher der baden-württembergischen CDU-Landtagsfraktion angehört, mit.

„Ich freue mich sehr darüber, dass Hockenheim

...