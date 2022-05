Hockenheim. Eine Minute und 15 Sekunden braucht ein Formel-1-Wagen für eine Runde auf dem Hockenheimring. Beim 18. BASF Firmencup ließen sich die Teilnehmer auf der 4,8 Kilometer langen Asphaltstrecke am Mittwoch mehr Zeit. In 17,01 Minuten kam Einzelstarterin Merle Brunnée als schnellste Frau ins Ziel, Norman Korff brauchte 15,08 Minuten. Insgesamt gingen 6000 Läufer an den Start – überhaupt das erste Mal seit Beginn der Corona-Pandemie. vs

