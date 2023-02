62 Medaillen an Hockenheimer Sportler – Oberbürgermeister Zeitler ehrt Athleten

Hockenheim. Es wäre übertrieben, davon auszugehen, dass eine Sportlerehrung im Terminkalender eines Oberbürgermeisters dunkelrot markiert ist und höchste Priorität genießt. Aber wenn man Marcus Zeitler in der Stadthalle beobachtete, lag genau dieser Schluss nicht sehr weit. Fast überschwänglich stürzte sich Zeitler in diese nach zweieinhalb Jahren endlich wieder stattfindende Auszeichnung und ließ keinen Zweifel daran, dass der Sport und das Ehrenamt für ihn zu den zentralen Fundamenten einer funktionierenden Gesellschaft gehören. Ja, dass ohne dieses Duo die Gemeinschaft zugrunde gehen würde.

Was dieses Gespann leistet, machte der OB dabei in ein paar Zahlen deutlich. In Deutschland werden 90 bis 95 Millionen Ehrenamtsstunden absolviert. Verrechnet mit dem Mindestlohn würden hier ein Aufwand von deutlich über einer Milliarde Euro entstehen. Am Ende sei das aber gar nicht entscheidend, denn die Bedeutung für die Gesellschaft gehe weit darüber hinaus und vermittle Dinge wie Verantwortungsbewusstsein und Zusammenhalt. Unschätzbar wichtige Werte, gerade in Demokratien.

Die Ballettschule Janyska zeigt Ausschnitte aus ihrem Programm und begeistert die Besucher in der sehr gut besuchten Halle. © Dorothea Lenhardt

Sportlerehrung in der Stadthalle Hockenheim: Musikschulband "Laid Black" und Ballettschüler

Nachdem der Oberbürgermeister die Gäste in der Stadthalle begrüßte, setzten die Musikschulband „Laid Black“ und anschließend die Tänzer und Tänzerinnen der Ballettschule „Janyska“ unter der Leitung von Regina Schmerbeck-Janyska den künstlerischen Rahmen. Gerade Letzteres war für Zeitler ein Beispiel für den Sport und dessen Überbau. Auf der Bühne sehe es leicht und anmutig aus. Der Einsatz dafür lässt sich dabei nur erahnen.

Viel Freizeit für Trainingsstunden opfern, manchmal Schmerzen und ganz sicher mehr als hin und wieder den inneren Schweinehund überwinden. Es sei nicht immer leicht, aber am Ende lohne sich der Einsatz, auch wenn man kein Siegerpodest ergattern konnte. Im Grunde sieht Zeitler den Sport als eine Art Lehrraum für die Gesellschaft. Er erwähnt hierbei ein Erlebnis mit Ringern. Die kämen ganz friedlich in die Halle, würden dann nach allen Regeln aufeinander losgehen und zum Schluss würden sie sich in Freundschaft die Hand geben. „Da könnte sich die Politik hin und wieder doch ein Beispiel nehmen.“

Sechs Teams mit insgesamt 23 Sportlern standen an diesem Abend in der Stadthalle zur Ehrung an. © Dorothea Lenhardt

Sportlerehrung in der Stadthalle Hockenheim: Herausforderung angenommen

Es folgte die Ehrung von 30 Bronzeträgern, einem Sportler, der die silberne Ehrennadel verliehen bekam, acht, die diese in Gold erhielten, und dann noch sechs Mannschaften mit insgesamt 23 Sportlern, die für ihre Leistung geehrt wurden.

Geehrte Sportler, Mannschaften und Vereine Mit der Ehrennadel in Gold wurden Elke Herzig (LG Kurpfalz/TSV 1895), Corinna Seitz (DJK), Lenny Wörner, Simon Kuhn, Christiano Liebzeit (alle Ringer-Sport-Verein 1991 Hockenheim), Quentin Rombach (TC Hockenheim), Fiona Sieber (SV Hockenheim) und Henning Rudolph (ASG Triathlon Hockenheim 1986)ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Silber erhielt Jan-Niklas Goldhammer (Box- und Athletik-Club 1955 Hockenheim). Die Ehrennadel in Bronze ging an Walter Busenbender, Tobias Haak, Sabine Dorn, Jasmin Mersmann (alle HSV), Pedro Leischwitz (ASG Triathlon Hockenheim 1986), Alina Baumann, Christian Klee, Emily Schulz, Nico Kief, Noah Montag, Margot Herm, Ursula Gastrop, Stephan Sulski, Michael Herm, Claudia Gastrop (alle DJK), Roman Busch, Muhammes Özer, Julia Kleinert, Arbneta Vuniqi, Alan Salpaharov (alle Box- und Athletik-Club 1955), Bastian Fellner, Jesse William Schmich, Sebastian Gögele, Matheo Liebzeit, Marlon Willnauer, Pius Wörner, Philipp Pfahler, Tuana Bardakci, Sebastian Genthner und Luis Romahn (alle Ringer-Sport-Verein 1991 Hockenheim). Als Mannschaften wurden für ihre Erfolge geehrt: weibliche Jugend U20 Deutsche Mannschaftsmeisterschaft Gruppe 3 der DJK, männliche Jugend U14 M13, M12 der DJK, männliche Jugend U12 Deutsche Mannschaftsmeisterschaft Gruppe 2, Kegelmannschaft DJK I, Team-Leichtathletik DMM M40 HSV, 25-Meter-Pistole Senioren I männlich (Kleinkaliberschützenverein). sam

Während der Zeremonie kam es übrigens zu einer sportlichen Herausforderung. Julia Kleinert erhielt vom Oberbürgermeister die bronzene Ehrennadel für ihre Erfolge beim Judo in der Klasse bis 63 Kilogramm überreicht. Dabei sprach er von den Hebelwirkungen, die es einer Judokämpferin erlaubten auch deutlich schwerere Gegner auf die Matte zu schicken. Er würde, mit seinen, wie er sagte gut 100 Kilogramm, das gerne am eigenen Leib erfahren. Kleinert lächelte einen Moment und sagte dann ganz schlicht, „gerne“. Könnte also sein, dass der Oberbürgermeister beim Box- und Athletik-Club 1955 demnächst neue Erfahrungen sammelt. Einen ganz kleinen Eindruck von der Kraft der Hebel und Winkel durften Zeitler und die anderen Gäste mit einer Aufführung der Wing-Tsun Schule erleben. Schon sehr eindrücklich, was die zwei Frauen und zwei Männer da zeigten. Es ist keine Frage, Wille und Training versetzen vermeintlich Schwächere in die Lage, sich effektiv zu wehren.

Kraftakt: OB Marcus Zeitler versucht Andreas Klostermann wegzuschieben. © Dorothea Lenhardt

Nach 90 Minuten endete die Veranstaltung, die jeder in der Gewissheit verließ, dass hier ein Oberbürgermeister ist, der außerordentlich stolz auf die Bürger seiner Stadt ist. Denn sie alle machten mit ihrem Engagement einen Unterschied und würden die Stadt zu einem lebenswerten Ort machen. Ihr Engagement sei beispielhaft. Den Schlusspunkt setzte „Laid Black“ dann nach 90 Minuten mit „Pick up the pieces“.