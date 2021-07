66-Jähriger kommt für Schläge mit Bewährung davon

Ein 66-jähriger Hockenheimer ist wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Schwetzingen zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der Lkw-Fahrer hat laut Anklage an einem Abend im November vergangenen Jahres seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung mehrfach mit der flachen Hand und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Frau soll dabei erhebliche Verletzungen erlitten haben.

Schon seine Jugend sei ziemlich „abgefuckt“ gewesen, schilderte der gebürtige Heidelberger seinen beruflichen Werdegang als Koch, Holzhacker, Wurstverkäufer und Fensterbauer. Mit 35 Jahren sei er schließlich selbstständiger Transportunternehmer geworden. In Italien habe er jedoch „Krieg bekommen mit der albanischen Drogenmafia“. Das habe ihm vier Jahre Gefängnis eingebracht und ihn fünf Millionen Euro gekostet.

Deshalb sei er „vom Multimillionär zum Hartzler“ geworden, tischte er dem Gericht eine bewegte Lebensgeschichte auf. Heute lebe der Vater von drei erwachsenen Kindern „und ein paar Wildläufen, die ich nicht kenne“ zur Miete in einer Miniwohnung. Seine Millionenvilla sei längst weg, beim Finanzamt habe er 1,3 Millionen Euro Schulden.

Er habe die Tat „nur zum Teil begangen“, führte der 66-Jährige aus. Die Schläge seien im Affekt geschehen. „Ich habe meiner Frau nicht wehtun wollen. Beim Streit ging es um einen nicht abgeräumten Teller und anschließend um eine Bankkarte. Ich habe nur mit der flachen Hand zugelangt“, beteuerte der Angeklagte. Er wisse nicht, woher die Hämatome kämen. Schließlich habe er seiner Frau schon vorher „neue Linsen und Zähne bezahlt“.

Arzt bestätigt Schädelprellung

Die 52-jährige Ehefrau machte von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Eine 68-jährige Freundin des Paares sagte dagegen kurz aus. Die 52-Jährige habe ihr von den Schlägen berichtet. Der Angeklagte habe den Vorfall in ihrem Beisein auch „gestanden“.

„Die Stimmung war aufgebracht, der Beschuldigte wirkte aber sehr entspannt“, schilderte ein 30-jähriger Polizeibeamter des Reviers Hockenheim, der damals mit einem Kollegen zum Tatort gerufen worden war. Das Paar habe sich offensichtlich nicht ausstehen können, sich aber aus finanziellen Gründen wohl auch nicht trennen wollen. Alkohol sei an jenem Abend nicht im Spiel gewesen. Der Notfallbericht des Krankenhauses bescheinigte der 52-Jährigen eine Schädelprellung sowie Schwellungen am ganzen Körper. Die Verletzungen hatten mehrere Arztbesuche und einen Aufenthalt in der Kopfklinik notwendig gemacht.

Vorstrafen hat der 66-Jährige keine, auch von der Haft in Italien ist nichts bekannt. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft sah erhebliche Folgen der Tat: Die Frau hätte lebensgefährlich verletzt werden können. Sie leide immer noch unter Schmerzen. Der besagte Streit sei allerdings von beiden Seiten ausgegangen.

Inzwischen sei „eine gewisse Befriedung zwischen den Parteien eingetreten“, forderte die Anklagevertreterin zehn Monate Gefängnis auf Bewährung und eine Geldstrafe von 2000 Euro. Richter Wiedemann folgte dem Antrag. Der 66-Jährige nahm die Strafe an. Er kann in Raten an die Staatskasse zahlen. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre.

