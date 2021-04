Der Blick in die Corona-Statistik offenbart ein unterschiedliches Bild. In einigen Kommunen sich die Zahlen im Vergleich zum Ende vergangener Woche zurückgegangen, in anderen gestiegen. Wobei im südlichen Bereich unseres Verbreitungsgebiets ein starker Anstieg der aktiven Fälle festzustellen ist.

Altlußheim weist mit Stand vom 12. April 12 aktive Fälle aus, doppelt so viele wie Ende vergangener Woche, Stand Freitag, 9. April, als die Zahl der aktiven Fälle noch bei 6 lag. In Neulußheim sind 25 aktive Fälle registriert, am Freitag waren es noch 13. Auch in Reilingen, 20 aktive Fälle, liegt der Wert über dem vom Freitag, als 16 aktive Fälle registriert wurden.

Weitere gestiegen sind die Fallzahlen in der Großen Kreisstadt Hockenheim (58), die mit 53 Ende der vergangenen Woche schon recht hoch lagen. Die Große Kreisstadt Schwetzingen meldet hingegen einen leichten Rückgang – von 38 auf 36 verringerte sich die Zahl der aktiven Fälle.

Ketsch hat mit 13 aktiven Fällen zwei weniger als in der Vorwoche, hingegen stieg der Wert in Brühl von 29 auf 33 Fälle. Auch Oftersheim verzeichnet einen Anstieg – von 16 auf 20 kletterte die Zahl der aktiven Fälle.

Einen Rückgang zeigen die Zahlen für Eppelheim, von 22 ging es hier zurück auf 18, wohingegen in Plankstadt ein steiler Anstieg zu verzeichnen ist – von 21 Fälle am Freitag, 9. April, kletterte die Zahl der aktiven Fälle auf 29.

Auch kreisweit ziehen die Zahlen wieder an. Derzeit meldet der Rhein-Neckar-Kreis, Stand Montag, 12. April, 1021 aktive Fälle, was einem Zuwachs von 31 Fällen entspricht. Die 7-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis steigt auf 114, eine Zunahme von 4,2 Prozentpunkten.

Kreisweiter Anstieg der Zahlen

Damit gelten im Rhein-Neckar-Kreis weiterhin die aktuellen Anordnungen der Notbremse (siehe unten). Diese werden derzeit noch unterschiedlich gehandhabt, je nach Bundesland, weshalb die „Notbremse“ gesetzlich verankert werden soll. In Landkreisen mit mehr als 100 wöchentlichen Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern müssten Lockerungen dann verpflichtend zurückgenommen werden. Aktuell beträfe dies mehr als die Hälfte der Landkreise in Deutschland.

Auch den Rhein-Neckar-Kreis, in dem die Notbremse schon seit Ende März in Kraft ist, als die 7-Tage-Inzidenz den Wert überschritt.

Besonders hoch im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung liegen die Zahlen derzeit in Hockenheim, Reilingen, Brühl und Plankstadt – alles Kommunen mit einem Wert weit über 200, hochgerechnet auf je 100 000 Einwohner. Die übrigen Kommunen rangieren gemeinsam in der Rubrik darunter, sprich in der Gruppe der Gemeinde mit Werten zwischen 100 und 200, hochgerechnet jeweils auf 100 000 Einwohnern.

Doch egal wie hoch – jede Gemeinde für sich hat den Wert von 100 pro 100 000 Einwohner überschritten, wobei, und dies trifft auf alle von ihnen zu, ein Schwerpunkt, ein kommunaler Hotspot nicht auszumachen ist. Eher spiegelt sich in den Zahlen der kreis-, land- und wohl auch bundesweite Trend, der derzeit in Richtung steigender Fallzahlen weist. Mit anderen Worten, Land und Bund befinden sich mitten in der dritten Welle der Corona-Pandemie und hierbei bilden die zehn Kommunen des hiesigen Sprengels keine Ausnahme.