70 000 Euro Sachschaden

Hockenheim. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 39 bei Hockenheim sind am Samstagabend zwei Personen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben waren ein 31-jähriger Mann und seine Beifahrerin gegen 20 Uhr mit einem VW Polo in Richtung Schwetzingen auf der linken Spur unterwegs. Eine andere Autofahrerin näherte sich mit ihrem Range Rover von hinten und fuhr dem Auto mit hoher Geschwindigkeit auf. Durch den Aufprall geriert der Polo ins Schleudern, stellte sich quer, überschlug sich mehrfach und blieb auf der Mittelleitplanke liegen. Der Mann und seine Beifahrerin wurden dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie wurden zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Insassen des Range Rovers blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Unfallverursacherin stand unter Alkoholeinfluss. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Die Unfallstelle zog sich auf der B 39 über mehr als 150 Meter. Zur Bergung der Fahrzeuge musste die Strecke daher rund vier Stunden gesperrt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 70 000 Euro. vs

