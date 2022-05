70.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall auf A61

Hockenheim. Bei einem schwren Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der A61 bei Hockenheim ist ein Sachschaden in Höhe von mindestens 70.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, fuhr ein 51-Jähriger gegen 17.35 Uhr mit seinem Rolls Royce in Richtung Speyer wobei er aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet und mit Leitplanke kollidierte. Der Fahrer wurde dabei nicht verletzt. Ob der 51-Jährige möglicherweise unter Alkoholeinfluss stand, ist derzeit Ermittlungssache. Ihm wurde noch am Abend eine Blutprobe entnommen.

Das Autobahnpolizeirevier Walldorf hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die das Geschehen beobachteten oder möglicherweise davon selbst betroffen waren. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 06227/358260 zu melden.