74 Corona-Fälle in Hockenheim - Quarantäne-Kontrollen stehen an

Hockenheim/Region. In Hockenheim ist derzeit die Zahl der Corona-Infizierten in unserem Verbreitungsgebiet am höchsten. 74 Personen sind in der Rennstadt mit dem Virus infiziert (Stand: 15. April). Das sind neun mehr als am Vortag. Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert um 2,4 gesunken und lag am Donnerstag bei 130,2. 123 Menschen haben sie neu mit dem Coronavirus infiziert.

Wir haben bei der Stadt Hockenheim nachgefragt, warum die Zahlen dort aktuell so hoch sind. „Der Stadtverwaltung liegen keine Erkenntnisse über Infektionscluster beziehungsweise Schwerpunkte vor. Die Infektionen treten breit über das Stadtgebiet verteilt auf“, erklärt Pressesprecher Christian Stalf. Die gleiche Antwort haben wir auch vom Neulußheimer Bürgermeister Gunther Hoffmann bekommen. Hier sei der Grund für die erhöhte Zahl größere Familien, die sich gegenseitig angesteckt hatten.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus ergreife die Stadt Hockenheim schon seit Ausbruch der Pandemie viele Maßnahmen, um dem Trend entgegenzuwirken. „Wir setzen unter anderem alle Corona-Vorgaben des Landes beziehungsweise des Kreises um. Wir appellieren immer wieder an die Bevölkerung, die Hygienemaßnahmen zum Schutz für sich selbst und andere einzuhalten.“

Zudem habe seit der dritten Märzwoche das Corona-Testzentrum der Firma Lichtfeld GmbH in Kooperation mit der Stadt seinen Betrieb aufgenommen, um zusätzliche Sicherheit durch Schnelltests zu gewährleisten. Die Stadt Hockenheim biete darüber hinaus bereits bis Ende April ein freiwilliges Testangebot für Schul- und Kindergartenpersonal an. „Dabei kommen medizinisch geschulte Mitarbeiter der Firma KTS für Testungen des Personals in die Kindertagesstätten und Schulen. Die Testungen wurden bisher rege in Anspruch genommen. Die Stadt schafft jetzt auch zusätzliche Testkits als Ergänzung zum Angebot des Landes Baden-Württemberg an. Außerdem sind Handreichungen für Schüler, Eltern und Lehrer angekündigt, aus denen Informationen zu Einwilligung, Ablauf und Vorgehen bei Vorliegen eines positiven Tests ergeben“, sagt Stalf.

Zusätzlich werden nach Angaben der Stadtverwaltung auch die betroffenen Menschen, die sich momentan in Quarantäne befinden müssen, stichprobenartig kontrolliert.

Das letzte Mittel zur Bekämpfung

Ausgangsbeschränkungen können innerhalb der Corona-Pandemie tagsüber und nachts auftreten. Bei einer Ausgangssperre darf man sich nicht mehr außerhalb einer Wohnung aufhalten.

Im Rhein-Neckar-Kreis sowie in der Stadt Heidelberg (Inzidenz: 72,5) gilt nach den aktuellen Angaben keine nächtliche Ausgangssperre. Wie das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilt, beobachtet es die Entwicklung des Infektionsgeschehens genau. Die Ausgangssperre sollte jedoch auf Basis der aktuellen Regelungen erst dann in Kraft treten, wenn „bei Berücksichtigung aller bisher getroffenen anderen Schutzmaßnahmen eine erhebliche Gefährdung der wirksamen Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus besteht“ - so steht es in der aktuellen Corona-Verordnung des Landes. Eine Ausgangssperre ist gewissermaßen das letzte Mittel.

Das Sozialministerium des Landes teilte mit, dass Ausgangsbeschränkungen spätestens ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 150 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche in Betracht gezogen werden sollen. Momentan sehe das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises noch keine Notwendigkeit eine nächtliche Ausgangssperre zu erlassen. Sobald die angekündigte bundesweite Regelung bezüglich Ausgangssperren in Kraft getreten ist, gilt diese dann auch für den Rhein-Neckar-Kreis, wie das Landratsamt mitteilt. Es weist darauf hin, dass zunächst der genaue Wortlaut des Gesetzes beziehungsweise der Verordnung abgewartet werden müsse.

Beschränkungen im Umkreis

Anders sieht es in den Städten Mannheim, Ludwigshafen und Speyer aus. In der Domstadt Speyer wurde die Allgemeinverfügung bis einschließlich Sonntag, 25. April, verlängert. Dies betrifft auch die nächtliche Ausgangssperre. Erst wenn die Neuinfektionsrate für sieben Tage stabil unter dem Wert 100 liegt, können wieder erste Lockerungsschritte veranlasst werden, heißt es in der Allgemeinverfügung der Stadt Speyer, die vorerst bis 25. April gilt. Die Inzidenz liegt dort, Stand 15. April, bei 166,1.

Gleiches Bild in der Quadratestadt Mannheim. Auch dort gilt derzeit eine nächtliche Ausgangssperre, die bis zum Sonntag, 18. April, befristet ist. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt, Stand 14. April, bei 167,1. Ludwigshafen hat aufgrund anhaltend hoher Fallzahlen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verschärft. Die neue Allgemeinverfügung ist am Donnerstag, 15. April, in Kraft getreten und gilt zunächst bis 25. April. Dazu gehört auch eine allgemeine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Die Inzidenz liegt bei 235,7. vas/nina

