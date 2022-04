75 Kinder gehen in Hockenheim zur Kommunion

Hockenheim. Insgesamt 75 Jungen und Mädchen aus der Seelsorgeeinheit Hockenheim haben sich gemeinsam mit Gemeindereferent Thorsten Gut lange Zeit intensiv auf den Tag der ersten Heiligen Kommunion vorbereitet. Diese werden sie in Gruppen in diesem Jahr, aus den Händen von Kaplan Tobias Springer, in der Kirche St. Georg in Hockenheim empfangen.

Da Sicherheit immer noch großgeschrieben wird, wird der feierliche Anlass auch in diesem Jahr in Kleingruppen bei insgesamt sieben Gottesdiensten gefeiert. Bei zwei Gottesdiensten am Samstag und einem Gottesdienst am Sonntag empfingen bereits die ersten 32 Kinder den Leib Christi. Dabei erbaten auch zwei der Kommunionkinder die Taufe und wurden zu Beginn des Gottesdienstes mit dem geweihten Wasser getauft. Auch ein Geschwisterkind eines Kommunionkindes wurde am Sonntag vom Kaplan getauft.

Ein ausführlicher Bericht über die Feiern der Ersten Heiligen Kommunion folgt mit den letzten Gottesdiensten am zweiten Maiwochenende.

Folgende Kinder empfingen an diesem Wochenende die Erste Heilige Kommunion: Samstag, 23. April, 10 Uhr: Magdalena Terlinden, Charlotte Kovacic, Manuel Spahr, Marlene Seitz, Johannes Oberhausen, Nayla Kulig, Mara Decker, Emma Treder, Manuel Reimesch Marin

Samstag, 23. April, 14 Uhr: Franzsika Hertenstein, Mia Huber, Ann-Sophie Friedrich, Marie Friedrich, Emely Löffler, Greta Schmich, Emilia Zorn, Noel Schmidt, Kira Böckenholt, Tom Noah Ripka, Emma Schafheutle.

Sonntag, 24. April: Emely Jagemann, Emma Haag, Lena Saller, Laura Buchinger, Luka Culjak, Giuliano Emanuele Ianni’, Timon Lorenz, Paul Butzbach, Dorian Preisner, Emilie Gallert, Kilian Wenz, Pia Loy. kd

