800 Menschen laufen Halbmarathon-Distanz auf dem Hockenheimring

Hockenheim. Nach dem Riesenerfolg der ersten Ausgabe der Ring Running Series am Hockenheimring im Oktober 2021 fällt am Samstag, 19. März, erneut der Startschuss zur Laufveranstaltung auf der legendären Rennstrecke. Rund 800 Teilnehmer werden über die Halbmarathon-Distanz erwartet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Rennen dürfte schnelle Zeiten und neue Streckenrekorde mit sich bringen. Unter den angemeldeten Teilnehmern befinden sich unter anderem die 45-fache deutsche Meisterin und Topathletin Sabrina Mockenhaupt, die erst kürzlich bei ihren Wettkämpfen über kürzere Distanzen überzeugte. Des Weiteren dürfte der Äthiopier Getu Feleke, Drittplatzierter des Frankfurt Marathon 2017, ein Garant für eine Spitzenzeit von knapp über einer Stunde sein.

Große Resonanz

Doch auch der deutsche Nachwuchs ist auf Rekordjagd: Der 22-jährige Landshuter Tobias Ulbrich reist mit einer bestehenden Bestzeit von 01:05:20 Stunden nach Hockenheim, die er am 19. März unterbieten will. Mit dabei sind auch die beiden Marathon-Sieger der ersten Ring Running-Series-Ausgabe vom 17. Oktober 2021, Dietlind Nieke und Michael Kirchberger, die nun auch auf der Halbmarathon-Distanz angreifen wollen.

„Wir freuen uns über die großartige Resonanz der Ring Running Series und sind stolz, dass sich auch Topsportler und internationale Größen des Laufsports bereits für einen Start am Hockenheimring entschieden haben. Doch wir sind überzeugt, dass auch viele Breitensportler auf der schnellen und flachen Strecke einen neuen persönlichen Rekord aufstellen werden, denn die Voraussetzungen sind ideal. An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei der Hockenheim-Ring GmbH, dass wir die Strecke erneut so vielen Langstreckenläufern- und Läuferinnen als Wettkampfstrecke zur Verfügung stellen können“, freut sich Renndirektor Björn Steinmetz.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Startschuss zum Halbmarathon der Ring Running Series fällt am Samstag, 19. März, 13 Uhr, auf der Parabolika auf dem Hockenheimring. Der Zieleinlauf findet auf der original Formel 1- Ziellinie statt. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag vor Ort noch möglich.

Neben der Saisoneröffnung kann bei der Ring Running Series auch der Saisonabschluss gefeiert werden: Am 27. November fällt erneut der Startschuss über die Halbmarathon- und Marathon-Distanz. Die Anmeldung ist bereits geöffnet.