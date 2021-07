90. Geburtstag nachfeiern

Das Jugendschach beginnt an diesem Freitag, 23. Juli, um 18 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich um 19.30 Uhr am gleichen Ort zu einem freien Spielabend und zur Vorbereitung auf die Verbandsrunde am Sonntag, 25. Juli. Es gelten die Hygienekonzepte der Stadt Hockenheim und der Schachvereinigung 1930 Hockenheim.

In der neunten Verbandsrunde am kommenden Sonntag empfängt Hockenheim II im Spiel der Verbandsliga Nordbaden die Mannschaft von BG Buchen II. In der Bereichsliga Nord 1 erwartet Hockenheim III den Tabellenführer SC Reilingen und Hockenheim IV muss beim SC Ketsch 1922 antreten. In der Kreisklasse A erwartet Hockenheim V den SC Ketsch 1922. Hockenheim VI empfängt in der Platzierungsrunde der Kreisklasse B den SC 1924 Lampertheim III. Alle Spiele beginnen um 10 Uhr.

Am Samstag, 7. August, um 15 Uhr findet im Innenhof der Stadtwerke Hockenheim das Sommerfest der Schachvereinigung statt. Am Samstag, 18. September, wird das im vergangenen Jahr ausgefallenen 90. Vereinsjubiläum nachgeholt. Die Feier findet im Nebenzimmer des VFL-Gasthauses statt. Zuschauer und Gastspieler sind bei allen Veranstaltungen willkommen. mw