91-Jähriger zahlt zu viel für Reinigung

Auf das Angebot eines angeblich professionellen Reinigungsunternehmens ist ein 91-jähriger Hockenheimer am Dienstagnachmittag eingegangen – mit Folgen. Die beiden Mitarbeiter boten dem älteren Herrn an der Haustür die Reinigung seines Innenhofes und des Gehwegbereiches gegen eine Zahlung einer vierstelligen Bargeldsumme an. Der arglose Mann ging auf das Angebot ein. Bereits nach wenigen Stunden hatten die beiden Männer ihre Reinigungsarbeiten beendet und forderten nun ihren Lohn.

Zwischenzeitlich war die Tochter des älteren Herrn hinzugekommen. Sie zweifelte sowohl die Professionalität der Arbeit als auch die hierfür augenscheinlich überhöhte Rechnung an. Die Reinigungskräfte verlangten aber aggressiv nach der Begleichung der Rechnung in bar. Das Einfordern einer detaillierten Rechnung schien aussichtslos, weshalb die hilflose Frau die Polizei verständigte. Schließlich einigte man sich auf die Begleichung der Hälfte der ursprünglich geforderten Summe.

Die Polizei ermittelt nun und prüft, ob hier Wucher vorliegt. Zeugen, die selbst Opfer solcher „Terrassenreiniger“ oder ähnlicher fragwürdiger Rechtsgeschäfte wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/2 86 00, oder dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/1 74 44 44, in Verbindung zu setzen.

Rechtzeitig lokale Firmen suchen

Aus diesem Anlass weist die Polizei auf folgendes hin: Unseriöse Handwerker, die die Notlagen und die Hilflosigkeit von Menschen finanziell ausnutzen, sind landauf, landab in den verschiedensten Gewerken unterwegs. Sie nennt Rohrreiniger, Schlüsseldienste und Schädigungsbekämpfer hier beispielhaft. Oft verlangen sie für ihre unfachmännisch durchgeführten Leistungen völlig überhöhte Preise und drängen zu sofortiger Bezahlung.

Die Nummern für wichtige Notdienste wie Schlüsseldienste oder Rohrreiniger sollten im Portemonnaie oder beispielsweise mit einem Aufkleber unter der Fußmatte im Notfall schnell zur Hand sein. Ein lokaler Notdienst ist in den meisten Fällen eine bessere Wahl. pol