A 6 bei Hockenheim nach Pkw-Brand gesperrt

Hockenheim. Ein Pkw hat am Mittwochmorgen auf der A 6 bei Hockenheim Feuer gefangen. Laut Polizei sind die Gründe dafür noch unbekannt. Der Vorfall ereignete sich gegen 6 Uhr in Fahrtrichtung Heilbronn im Baustellenbereich zwischen Autobahndreieck Hockenheim und Kreuz Walldorf. Aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe und wegen des Einsatzes der Rettungskräfte sind aktuell Sperrmaßnahmen notwendig. Es komme zu weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen, so die Polizei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Verkehr staut sich aktuell bis auf die A 6 und A 61 zurück. Auf der Gegenrichtung kommt es ebenfalls zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer sollen das Gebiet umfahren, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Über den Sachschaden kann derzeit keine Aussage getroffen werden.