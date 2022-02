A2-Deutschkurs startet bald

Bei der Volkshochschule (VHS) beginnt am Donnerstag, 10. März, im Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium ein Deutschkurs A2, Modul 1, für Ausländer mit Vorkenntnissen. Der Kurs findet regelmäßig dienstags und donnerstags in der Zeit von 18 bis 20.15 Uhr statt. Es handelt sich dabei aber um keinen Integrationskurs, teilt die Volkshochschule mit. Der Kurs läuft bis zum 31. Mai. die Gebühr beträgt 240 Euro. Eine vorherige Anmeldung ist unbedingt erforderlich.

Auskünfte und Anmeldungen sind in der VHS-Geschäftsstelle Hockenheim, Heidelberger Straße 16 a, Telefon 06205/92 26 49 oder auch per E-Mail an die Adresse info@vhs-hockenheim.de möglich. vhs

