A6 zwischen Walldorf und Hockenheim nach stundenlanger Sperrung wieder frei

Hockenheim/Walldorf. Nach einem Unfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden, war die A 6 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Dreieck Hockenheim in Fahrtrichtung Mannheim stundenlang vollständig gesperrt. Wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilte, waren gegen 11 Uhr im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Mannheim zwei Sattelzüge und ein Pkw zusammen geprallt. Das hatte die Polizei wenig später bestätigt.

Auf der Gegenfahrbahn landete um 11.15 Uhr ein Rettungshubschrauber, der allerdings glücklicherweise nicht zum Einsatz kommen musste. Zwei der unfallbeteiligten Personen, eine 62-jährige Autofahrerin und ein 35-jähriger Lkw-Fahrer, wurden nur leicht verletzt und direkt an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Anschließend wurden die beiden Verletzten ins Krankenhaus gebracht, das berichtet die Polizei in einer aktualisierten Mitteilung. Zum Unfallhergang heißt es vonseiten der Ermittler, ein 65-jähriger Lkw-Fahrer habe verkehrsbedingt auf der rechten Spur stark abbremsen müssen, weil sich vor ihm ein Stau gebildet hatte. Der 35-jährige nachfolgende Sattelzugfahrer bremste demnach zwar ebenfalls noch ab, fuhr dabei aber auf den vorausfahrenden Lastwagen auf. Auf diese Kollision folgte schließlich noch ein Pkw. Eine 62-jährige Golf-Fahrerin konnte auch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vor ihr fahrenden Schwertransporter auf.

Für die Räumungsarbeiten blieb die Autobahn in Richtung Mannheim stundenlang gesperrt. Erst kurz nach 16 Uhr wurden die polizeilichen Maßnahmen und die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle abgeschlossen. Zeitweise hatte sich am Nachmittag aufgrund der Sperrung ein Stau von über 25 Kilometern gebildet. Zurzeit (17.45 Uhr) ist der Stau noch etwa 10 Kilometer lang und geht, so die Polizeimitteilung, in stockenden Verkehr über.