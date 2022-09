A61 zwischen Hockenheim und Speyer voraussichtlich ab 15 Uhr wieder frei - Fahrbahn wird erneuert

Nach dem Lkw-Unfall am vergangenen Freitag auf der A61 zwischen Hockenheim und Speyer wird die Vollsperrung der nördlichen Fahrbahn voraussichtlich noch bis 15 Uhr bestehen, so das Autobahn GmbH. Über das Wochenende wurden statische Messungen an der Rheinbrücke durchgeführt, da der Lkw auf einen der Seilblöcke gefahren ist. Die Bauwerksuntersuchungen sind inzwischen abgeschlossen und die Stabilität der Brücke ist gewährleistet.

Durch den Lkw-Brand wurde eine Fahrbahnfläche von 80 Quadratmetern völlig zerstört. Diese wird, gemeinsam mit den betroffenen Betonschutzwänden aktuell erneuert. Diese Arbeiten sollten bis voraussichtlich 15 Uhr abgeschlossen sein und beide Fahrbahnen sollten dann wieder befahrbar sein, so die Autobahn GmbH weiter. In der Zeit der Sperrung kam es zudem auf den Zu- und Ausleitungswegen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.