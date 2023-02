Ab in den Dschungel: Kinderfasching in Hockenheim

Hockenheim. Nach zwei Jahren ohne Fasnachtsveranstaltungen ist es am Sonntag, 19. Februar, wieder so weit: In der HSV-Halle wird Kinderfasching unter dem Motto „Tiere in der Wildnis“ gefeiert. Alle Kinder bis zehn Jahre und ihre Familien sind eingeladen, im Fasnachtsoutfit einen närrischen Nachmittag zu verbringen. Für das passende Feeling wird die Halle in einen Dschungel verwandelt, kündigt der HSV an. Mit Tänzen, Polonaisen und abwechslungsreichen Spielen sorgt die Turnabteilung für Stimmung. An einem Basteltisch können die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Für Essen und Trinken ist gesorgt. Das bewährte Cateringteam, viele selbst gebackene Kuchen und deftige Speisen stehen für die kleinen und großen Besucher bereit. Beginn in der HSV-Halle, Waldstraße 1 in Hockenheim, ist um 15.15 Uhr. Ab 14.45 Uhr können sich die Gäste auf den Nachmittag einstimmen und mit Getränken und Speisen versorgen. Der Eintritt kostet für Kinder 3 Euro, für Erwachsene 4 Euro.