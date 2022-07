Abend in Hockenheim mit Kolpingsfamilie und KFD

Hockenheim. Zu einem gemeinsamen Abend unter dem Motto „Nachhaltig glaubend leben“ laden Kolpingsfamilie und Katholische Frauengemeinschaft (KFD) am Montag, 25. Juli, um 19.30 Uhr ins Gemeindezentrum St. Christophorus ein.

Zur Einstimmung auf das Thema des Abends bringt Pastoralreferent Felix Mallek einen Impuls über die Aufgaben eines jeden Christen zur Bewahrung der Schöpfung. Elke Schollenberger gibt einen Überblick über die Entwicklung der Nachhaltigkeitsbewegung Agenda 21 und deren Fortführung in der Agenda 2030. Hier sind die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele von großer Bedeutung. Im Anschluss stellt sie die Lokale Agenda 21 Hockenheim, für die sie bei der Stadt zuständig ist, vor mit ihren Initiativen in Hockenheim, die ebenfalls den Schwerpunkt in Nachhaltigkeit setzen.