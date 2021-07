Abenteuer made in Hockenheim

Die beiden Schwestern Sophie und Emily Jiang aus Hockenheim lieben das Lesen – vor allem Fantasybücher. Die zehnjährige Sophie hatte im Frühling vergangenen Jahres die Idee, die Seiten zu wechseln und ein eigenes Buch zu schreiben. Mit einer verblüffenden Begründung: „Man war wegen der Corona-Pandemie die ganze Zeit zu Hause und plötzlich hatten wir viel mehr Zeit“, erklärt sie. Ihre ältere Schwester Emily fügt hinzu: „Sophie hat eigentlich den Großteil der Geschichte selbst geschrieben. Ich habe hauptsächlich korrigiert, Ideen ergänzt und geholfen.“

Das Buch „Abenteuer in der Märchenwelt“ handelt von einem Mädchen namens Stella, die in eine Märchenwelt eindringt und mit Figuren wie Cinderella einen Bösewicht besiegen muss. Dazu lösen sie Aufgaben und sammeln Kristalle. „Die Liebe ist die stärkste Magie“, erläutert die Viertklässlerin. Die Inspiration habe sie durch die Buchreihe „Land of Stories“ von Chris Colfer, die sie letzten Frühling gelesen habe.

Durch die Unterstützung von Rolf Thum, einem anderen Autor aus Hockenheim, seiner Frau, und ihren Eltern konnten sie das Buch dann sogar drucken lassen. Das Cover haben sie ebenfalls gemeinsam gestaltet und gemalt. „Bei uns ist es eigentlich wie bei allen Geschwistern: Manchmal wollen wir am liebsten gar nichts zusammen machen und manchmal finden wir dann doch etwas, dass uns gemeinsam Spaß macht“, lacht die jüngere Schwester.

Zweisprachig aufgewachsen

Die kreativen Geschwister sind zweisprachig in Hockenheim aufgewachsen und besuchen hier Schulen. Anfangs überlässt Sophie ihrer älteren Schwester Emily gerne das Wort, lässt ihre Zurückhaltung dann aber rasch fallen.

Mit dem Schreiben habe sie erst angefangen, als im Zuge der Pandemie alle anderen Hobbies wegfielen. Normalerweise spielen die beiden Klavier und haben Schwimmunterricht. Sophie hat auch Malunterricht und spielt zusätzlich Golf, ihre große Schwester Tennis.

„Eigentlich ist es nicht unser Traum, das beruflich zu machen, es war ursprünglich auch nicht das Ziel, das Buch zu veröffentlichen“, meint Emily. Dennoch schreibt sie jetzt selbst weiterhin an Texten, allerdings über die chinesische Kultur. Ob sie diese irgendwann veröffentlichen wird, weiß sie noch nicht.

In der Schule mag Sophie das Schreiben ebenfalls: „Mein Lieblingsfach ist auf jeden Fall Deutsch.“ Emily hingegen möge lieber Mathe und Englisch. Die jungen Talente wollen mit dem Verkauf des Buches kein Geld verdienen, sondern Menschen helfen.

Der Ertrag wird komplett an Unicef gespendet. „Die Idee, das Geld zu spenden, hatten wir zusammen mit unseren Eltern. Vor allem während der Pandemie hat man gesehen, wie viele Leute Hilfe brauchen“, erinnert sich Emily.

Viel über Unicef gelernt

Sophie ergänzt: „Schon vorher hatten Kinder viele Probleme wie Armut oder Misshandlung. Über Unicef habe ich viel in der Schule gelernt, deshalb kannte ich die Organisation besser als andere.“ „Unicef ist ja auch bekannt dafür, dass das Geld an Kinder geht“, fügt Emily hinzu. Die Schwestern legen in diesem jungen Alter eine beachtliche Selbstlosigkeit und Aufgeschlossenheit an den Tag.

Die beiden haben mittlerweile an die 20 Bücher verkauft, die Hälfte davon durch die Buchhandlung Gansler, den Rest in der Nachbarschaft. Inhaberin Geneviève Gansler hilft den beiden tatkräftig. „Ich unterstütze regionale Autoren eigentlich immer, wir hatten schon viele solcher Kooperationen. Als die Mama der beiden dann mit komplett fertigen Büchern auf mich zukam, war es fast selbstverständlich, beim Verkauf mitzumachen“, berichtet Gansler.

„Ich finde solche Aktionen super, vor allem in dem Alter – so junge Autorinnen hatten wir noch nie. Wir haben über die sozialen Medien und im Schaufenster Werbung gemacht“, erzählt sie. Sie habe dadurch keinen nennenswert höheren Arbeitsaufwand und auch keinen Gewinn, finde dieses Projekt „einfach richtig toll“. Das Taschenbuch ist für 9,90 Euro erhältlich und sogar auf Amazon als E-Book verfügbar.

Vielleicht kann man in ein paar Jahren den nächsten Roman der Jiang-Schwestern lesen, zum Beispiel über die Kultur Chinas. Ihre gemeinnützige Aktion dürfte nicht nur bei Geneviève Gansler auf offene Ohren stoßen und Unterstützung finden.