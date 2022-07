Wie geht es weiter mit der Entwicklung des Schulzentrums, wenn die Hartmann-Baumann-Schule zum Schuljahreswechsel in die neue Grundschule plus umgezogen ist? Mit dieser Frage befasst sich der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 27. Juli, um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses. Abgerissen werden sollen die Riegelgebäude der Hartmann-Baumann-Schule sowie das Bestandsgebäude

...