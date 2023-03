Abtauchen in Fantasiewelten mit Stimmen und bewegten Bildern

Von Vorlesegeschichten über Papiertheater bis hin zu Filmerlebnissen reicht das Angebot der Stadtbibliothek im März. Digitale Geschichtenzeit kostenlos mit der Stadtbibliothek gibt es mit Onilo – ein Leselernportal, das animierte Bilderbücher, Boardstories genannt, anbietet. Eine Anmeldung in der Stadtbibliothek dafür ist jederzeit möglich. Alle zwei Wochen erhalten die Ange-meldeten eine E-Mail mit einen Link, mit dem sie eine digitale Bilderbuchgeschichte abspielen können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim Bilderbuchkino die Vorlesepaten der Stadtbibliothek am Samstag, 4. März, um 10.30 Uhr „Bist du der Frühling?“. „Im Winterwald lebt eine Hasenfamilie, deren Jüngster noch nie den Frühling gesehen hat. Er erwartet ihn dringlichst, denn erst mit ihm soll es etwas anderes zu essen geben als immer nur Bucheckernsuppe. Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und kann kostenlos ohne Voranmeldung besucht werden.

Überraschungsfilm für Kinder

Am Mittwoch, 8. März, erwartet ein Überraschungskino Kinder ab sechs Jahren. Der Film beginnt um 16 Uhr, der Einlass erfolgt ab 15.45 Uhr. Die kostenlosen Kinokarten können ab zwei Wochen zuvor bis einen Tag vor Veranstaltung an der Kundentheke abgeholt werden. Kinder unter zehn Jahren benötigen eine Begleitperson. Sollte der Termin nicht wahrgenommen werden, bittet die Stadtbibliothek um eine kurze Rückmeldung, um die Plätze neu vergeben zu können.

Das japanische Papiertafeltheater Kamishibai präsentiert am Samstag, 11. März, um 10.30 Uhr „Die Mutprobe“. Die Vorlesepaten der Stadtbibliothek lesen die Geschichte vom Feuerdrachen Kokosnuss und Fressdrachen Oskar vor, die ganz allein im Dschungel im Zelt übernachten möchten. Als die Eltern den Übernachtungsausflug endlich erlauben, stellt sich bei den Freunden ein flaues Gefühl ein. Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und kann kostenlos ohne Voranmeldung besucht werden.

Kinoklassiker aus den 1980ern

Beim Classic Cinema am Donnerstag, 16. März, können die Gäste Klassiker der 1980er Jahre mit Snacks in gemütlicher Atmosphäre genießen. Los geht es um 19 Uhr, der Einlass erfolgt ab 18.30 Uhr. Auch hier gibt es die Karten vorab in der Bibliothek, die um eine kurze Rückmeldung bittet, sollte der Termin nicht wahrgenommen werden können, damit sie die Plätze neu vergeben kann.

Vorlesen in der Stadtbibliothek ist am Samstag, 25. März, um 10.30 Uhr, angesagt. Die Vorlesepaten der Stadtbibliothek stellen das Bilderbuch „Bestimmer sein“ vor: „Wer glaubt, die alten Griechen hätten die Demokratie erfunden, irrt gewaltig: Es war Erdmännchen Elvis!“ Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und kann kostenlos ohne Voranmeldung besucht werden. Ein Stempel ins Heft der Kinder bildet den Abschluss. zg