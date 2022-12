ADAC richtet erstmals die „Historic“ aus

Die „Bosch Hockenheim Historic – Das Jim Clark Revival“ gehört mittlerweile zu den größten und bedeutendsten historischen Motorsportevents Deutschlands und hat sich als Highlight im Kalender der boomenden Klassikszene etabliert. In einer neuen Partnerschaft wird der ADAC im kommenden Jahr erstmals die Rolle des sportlichen Ausrichters auf dem Hockenheimring übernehmen. Dabei handelt es sich um ein Pilotprojekt des Automobilclubs, der sich zum ersten Mal im historischen Motorsport auf einer Rundstrecke engagiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir freuen uns, den ADAC mit seiner Expertise im Motorsport mit an Bord zu haben. Gemeinsam werden wir die Qualität der Veranstaltung weiter ausbauen, um den Zuspruch unter Rennserien, Teams und Zuschauern noch weiter zu stärken. Besonders nach der sehr erfolgreichen ,Bosch Hockenheim Historic’ in diesem Jahr sind wir motiviert, uns nicht einfach auf der positiven Entwicklung auszuruhen, sondern das gesamte Potenzial der Veranstaltung auszuschöpfen. Mit dem ADAC haben wir einen starken Partner an der Seite, unsere Ziele umzusetzen“, kommentiert Jorn Teske, Geschäftsführer der Hockenheim-Ring GmbH, in einer Pressemitteilung die Zusammenarbeit.

500 Starter erwartet

2005 zu Ehren des zweimaligen schottischen Formel-1-Weltmeisters Jim Clark initiiert, begeistert die „Bosch Hockenheim Historic“ jährlich im Frühjahr rund 500 Starter aus ganz Europa und Zehntausende Besucher. Für die 18. Ausgabe vom 5. bis 7. Mai 2023 haben sich bereits zehn Rennserien eingeschrieben und präsentieren einen faszinierenden Mix aus historischen Formel-, Touren-, GT- und Supersportwagen. Mit am Start sind die Rennfahrzeuge der Klassen BOSS GP, Lurani Trophy, Historische Formel 2, Historic Racecar Association, Group C Supercup, Tourenwagen Goldene Ära und der Vereinigung Raceclub Germany.

Erstmals „Masters Racing Legends“

Mehr zum Thema Deutsches Tourenwagen Masters ADAC übernimmt DTM: «Motorsportliches Kulturgut» Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ring Running Series Ausdauerläufer lassen auf dem Hockenheimring Rekorde purzeln Mehr erfahren

Den Organisatoren ist es gelungen, gleich drei prestigeträchtige Rennserien der „Masters Historic Racing“ zu gewinnen, die das erste Mal in Hockenheim antreten: Die „Masters Endurance Legends“ umfasst GT-Fahrzeuge und Prototypen, die von 1995 bis einschließlich 2016 bei den wichtigsten Langstreckenrennen startberechtigt waren. Die „Masters Gentlemen Drivers“ und „Pre-66 Touring Cars“-Serie kombiniert zwei der beliebtesten Masters-Serien, die auf die glorreichen Zeiten der GT- und Tourenwagenrennen vor 1966 zurückgehen. Ein besonderes Highlight ist die Serie „Masters Racing Legends für Formel-1-Fahrzeuge“ mit Dreiliter-Motoren aus den Jahren 1966 bis 1985.

„Wir sind sehr stolz, die Rennserien der ,Masters Historic Racing’ erstmals in Hockenheim präsentieren zu können. Sie gehören zu den absoluten Publikumslieblingen der internationalen Klassik-Motorsportszene und komplettieren das erstklassige Streckenprogramm der ,Bosch Hockenheim Historic’“, sagt Jochen Nerpel, Geschäftsführer der Hockenheim-Ring GmbH. zg

Info: Mehr Informationen unter www.hockenheim-historic.de