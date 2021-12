Adventsandachten in der Stadt

Hockenheim. Zu vier Adventsandachten lädt die evangelische Kirchengemeinde ein. Die Andachten finden mittwochs um 19.30 Uhr in der Stadtkirche statt. Die Teilnehmer müssen sich am Eingang registrieren lassen und während der Andacht eine Maske tragen.

„Maria und Josef stehen vor der Tür – Lässt du sie rein?“ lautet die Frage bei der ersten Andacht am Mittwoch, 1. Dezember, ab 19.30 Uhr. Wenn man bei all dem Vorweihnachtsstress auch noch besinnlich werden soll – die Adventsandacht hilft da unbedingt. Die zweite Adventsandacht am Mittwoch, 8. Dezember, 19.30 Uhr, steht unter der Überschrift „Maria und Josef auf dem Messplatz – Wie sich alles verändert hat“. Auch Maria und Josef erlebten ihre Zeit als unsicher und bewegt. Da ist ein Gespräch unter Leidgeprüften fällig.

Ein Hoch auf die Brücken

„Maria und Josef bei Nepomuk – ein Hoch auf die Brücken“ heißt es am Mittwoch, 15. Dezember, 19.30 Uhr, bei der dritten Adventsandacht. Advent heißt auch, wieder zueinanderzufinden und viele kleine Brücken zu bauen.

„Mit Maria und Josef auf dem Weg ins Licht – ein Blick in die Krippe“, endet die Reihe es am Mittwoch, 22. Dezember, 19.30 Uhr, bei der vierten Adventsandacht in der Kirche, bei der es um die Frage geht, ob Jesus im Stall zur Welt kommen muss. Maria und Josef sind bereit, bei uns einzukehren.

