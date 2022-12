Adventsfeuer bringt 600 Euro

Über ein Rekordspendenergebnis von 600 Euro freuen sich die Hockenheimer Christdemokraten, die bei ihrem CDU-Adventsfeuer am Hockenheimer Advent unter dem Motto „Herzenswärme“ Spenden für bedürftige Mitbürger gesammelt haben. Die Spenden sind bereits an das Sozialamt der Stadt überreicht worden, das diese an Menschen in Hockenheim weiterleiten wird, die einsam, krank, alt oder bedürftig sind, teilt Vorsitzender Patrick Stypa mit.

Im Januar werde die CDU das Sozialamt besuchen, um zu erfahren, wofür die Spenden verwendet wurden, und darüber berichten. Patrick Stypa dankt in der Pressemitteilung der Bevölkerung für ihre große Spendenbereitschaft. zg/pst