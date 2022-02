Aggressiver Mann verletzt anderen Autofahrer - Zeugen gesucht

Hockenheim. Ein Autofahrer ist am Samstag in Hockenheim gegenüber einem anderen Verkehrsteilnehmer aggressiv geworden und hat bei diesem leichte Verletzungen verursacht. Das teilte die Polizei am Montagvormittag mit. Bei dem Verletzten handelt es sich um den 57-jährigen Fahrer eines Sprinters, der am Samstag gegen 22 Uhr auf der B39 von Reilingen in Richtung Hockenheim unterwegs war.

Nachdem der Mann einen zunächst auffällig langsam fahrenden roten Peugeot überholen wollte, beschleunigte dieser plötzlich stark und ließ den Überholvorgang nicht zu. Der Sprinter Fahrer verließ schließlich die B39 bei Hockenheim in Richtung Talhaus. Der Peugeot-Fahrer erkannte dies und verließ die B39 ebenfalls an gleicher Stelle.

Plötzlicher Schlag auf die Scheibe

Kurz darauf bremste der Peugeot sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab, sodass der 57-jährige Sprinter-Fahrer zu einer Vollbremsung gezwungen wurde. Dann stieg der Peugeot-Fahrer aus und lief auf das Fahrzeug des 57-Jährigen zu. Plötzlich und ohne Vorwarnung schlug der Verdächtige mit der Faust die Scheibe des Sprinters ein. Im Anschluss stieg der Täter wieder in seinen Peugeot und fuhr davon. Der 57-Jährige erlitt seine leichten Verletzungen durch die gesplitterte Scheibe.

Der mutmaßliche Täter wird als etwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Außerdem trug er eine "Beanie"-Mütze. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung und Körperverletzung gegen ihn. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise auf den Täter geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 beim Polizeirevier Hockenheim melden.