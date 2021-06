AGV Belcanto prüft Waldfest

Hockenheim. Der AGV Belcanto freut sich, zum ersten Mal seit Oktober vergangenen Jahres wieder Präsenzsingstunden anbieten zu können. Vorstand Michael Grosskopf hat dafür das Sicherheits- und Hygienekonzept des Vereins überarbeitet, das von der Stadt genehmigt wurde. Vor der Sommerpause sind daher noch vier Singstunden im großen Saal der Stadthalle möglich.

Der AGV Belcanto nutzte bisher die Online-Plattform Zoom für virtuelle Singstunden. Der musikalische Leiter Özer Dogan sieht sich nun vor die schwere Aufgabe gestellt, die Einzelproben der Stimmen zusammenzuführen.

Vielleicht sogar ein Sängerball?

Der Vorstand des AGV prüft momentan, ob das traditionelle Waldfest im September im alten Fahrerlager stattfinden kann. Ebenso besteht die Hoffnung auf die Durchführung des Sängerballs in der Stadthalle am 23. Oktober. Der Konzertausschuss plant nebenbei das nächste große Konzert, welches am 21. und 22. Januar stattfinden soll. Bis dahin steht noch viel Arbeit an, hoffentlich im Präsenzbetrieb.