Aktion soll in Hockenheim Kauf von unverpackten Produkten fördern

Die Lokale Agenda 21 Hockenheim schließt sich der Initiative „Einmal ohne, bitte“ an. Sie hat sich die Vermeidung von Einkauf- und Take- away-Verpackungsmüll zum Ziel gesetzt. In der Aktion werden in Hockenheim Geschäfte und Lokale sichtbar gemacht, in denen Kunden Käse, Wurst, Obst und Gemüse, Backwaren und andere Lebensmittel ohne produkteigene Verpackung erwerben können. Die „Kick-Off“-Veranstaltung findet am Samstag, 20. November, von 10 bis 13 Uhr, auf der Karlsruher Straße im Dreieck Metzgerei Hauser, „Gerne Natur“ und Vitamingarten statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dort können sich die Passanten informieren, mit welchen Behältnissen sie in Zukunft unverpackte Produkte erwerben können. Die „Grünen Engel“ stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Der Startschuss bei Kathis Kaufladen ist am Donnerstag, 25. November, von 14 bis 16 Uhr vorgesehen. Auch hier können sich Bürger über den verpackungsfreien Einkauf informieren. Und es gibt ein besonderes „Bonbon“: Kinder, die mit einem eigenen mitgebrachten Behälter kommen, erhalten umsonst eine Süßigkeit hineingepackt.

Sticker markiert Partnergeschäfte

Um dieses Engagement sichtbar zu machen, ist ein Sticker mit dem Schriftzug „Einmal ohne, bitte“ in den teilnehmenden Geschäften und Lokalen angebracht. Er zeigt an, wo Waren unverpackt angeboten werden. In Hockenheim ist es gelungen, drei Einzelhändler zu gewinnen, die sich beteiligen und somit den „Startschuss“ geben. „Dabei sind wir offene Türen eingerannt“, sagt Jürgen Rottmayer von der Agenda-Gruppe „Grüne Engel“. Bereits seit mehreren Monaten kauft er verpackungsmüll-frei ein.

Mehr zum Thema Lokale Agenda 21 Wie man Gärten einfach naturnah gestaltet Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Kunstverein Angeschwemmt am Ufer der Fantasie Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gemeinderat Auf positive Beispiele statt auf Verbote setzen Mehr erfahren

„Sowohl die Metzgerei Hauser als auch der Vitamingarten haben sofort Bereitschaft signalisiert mitzumachen. Beide Geschäftsinhaber hatten sich schon im Vorfeld Gedanken gemacht, wie sie die Menge an Verpackungsmüll reduzieren könnten. Der Schritt, sich unserer Idee anzuschließen, war also gering“, erklärt Rottmayer weiter.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In Kathis Kaufladen, dem „Unverpacktladen“ in der Schwetzinger Straße 10, ist das Thema verpackungsfrei einkaufen sogar Konzept. „Meine Kunden können eigene Behältnisse mitbringen, in die ich dann die gewünschten Produkte fülle. Es gibt aber auch die Möglichkeit, umweltfreundliche Behälter käuflich zu erwerben“, sagt Katharina Vetter.

Ebenfalls offen für den verpackungsfreien Einkauf zeigt sich der Inhaber Yousef Ablieh von „Gerne Natur“. „Bei uns ist es leicht, eigene Taschen für den Einkauf mitzubringen und so Verpackungsmüll zu vermeiden. Darüber hinaus gibt es in meinem Laden auch Produkte aus Recyclingmaterialien zu erwerben. Wenn eine Verpackung gewünscht ist, versuche ich, auf Plastik zu verzichten“, berichtet Yousef Ablieh.

Auch der Arche-Weltladen bietet Waren aus recycelten Materialien an und legt großen Wert auf einen verpackungsarmen Einkauf. Dort können Kunden beispielsweise Kaffeefilter aus Stoff erwerben, die dauerhaft genutzt werden können.

Die Stadtverwaltung hat passend zur Einführung in dieses Thema drei Kurzfilme gedreht, die die Initiative begleiten und erklären. Sie werden ab Samstag, 20. November, auf dem Monitor der Metzgerei Hauser, auf einem Laptop in Kathis Kaufladen, auf den Internetseiten der Kooperationspartner sowie auf der Homepage der Stadtverwaltung zu sehen sein.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Aktion „Einmal ohne, bitte“ schließt sich direkt an die Europäische Woche der Abfallvermeidung an, die bundesweit vom 20. bis 28. November stattfindet. zg