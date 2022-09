Aktiv am Schachbrett

In der Zehntscheune wird am Freitag um 19 Uhr ein Freundschaftskampf gegen den SSC Altlußheim stattfinden. Der SC 1922 Ketsch feiert sein 100-jähriges Bestehen und lädt am Samstag, 10. September zu einem Schnellschach-Jubiläumsturnier ein. Spielbeginn ist um 10 Uhr (Anmeldeschluss 09.30 Uhr) in der Rheinhallengaststätte. Das erste Training im Jugendbereich beginnt nach den Ferien am 16. September und die badische Oberliga startet am Sonntag, 18. September. Hockenheim spielt hier um 11 Uhr beim SK 1962 Ladenburg.

Die Verbandsrunde beginnt am 25. September. Hockenheim II tritt in der Landesliga Nord 1 in Ketsch an. Die dritte Mannschaft spielt in der Bereichsliga Nord 1 beim SK Mannheim-Lindenhof 1865 II. Die fünfte Mannschaft empfängt in der Einsteigerklasse Ketsch. Alle Spiele beginnen um 10 Uhr. mw