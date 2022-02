Aktive verdienen Sichtbarkeit vor Ort

Die Sportlerehrung der Stadt mit ihrem abwechslungsreichen Rahmen-programm kann wegen der Corona-Pandemie erneut nicht stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. „Daher bekommen die Sportler die Prämierungen für ihre besonderen Leistungen derzeit nach Hause geliefert.“

Die Vorbereitungen dafür liefen im Rathaus in den vergangenen Tagen auf Hochtouren. Oberbürgermeister Marcus Zeitler unterschrieb dabei zahlreiche Urkunden und die zuständige Fachbereichsleiterin Natascha Spahn sowie ihre Kolleginnen Carmen Brecht und Heike Gottstein bereiteten den Versand vor und tüteten die Urkunden, Ehrennadeln sowie Rennstadtkarten des Marketingvereins ein, damit sie sicher ihr Ziel erreichen.

Die geehrten Sportler und ihre Vereine Mit der Ehrennadel in Gold werden Walter Busenbender (Hockenheimer Sportverein 1886/ DJK Käfertal-Waldhof/Stg. Käfertal-Dossenheim), Elke Herzig (Hockenheimer Sportverein 1886/ TSV 1895 Oftersheim), Nicolai Kraft (Badischer Motorsport Club), Lenny Wörner (Ringer-Sport-Verein 1991 Hockenheim Ringkampfgemeinschaft Reilingen-Hockenheim) und Alina Baumann (Deutsche Jugendkraft Hockenheim) ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Silber wird nicht vergeben. Die Ehrennadel in Bronze erhalten Ramona Brenner (Schwimmverein Hockenheim), Merlin Derendorf (Box- und Athletik-Club 1955 Hockenheim), Sabine Dorn (Hockenheimer Sportverein 1886/DJK Käfertal-Waldhof), Daniel Gasche (Badischer Motorsport Club), Tobias Haak (Hockenheimer Sportverein 1886), Nico Kief, Christian Klee (beide Deutsche Jugendkraft Hockenheim), Daniel Lauchner, Max Lauer (beide Box- und Athletik-Club 1955 Hockenheim), Pedro Leischwitz und Andris Rodewald (beide Ausdauer-Sport-Gemeinschaft Triathlon Hockenheim 1986), Emily Schulz, Tim Seifert und Corinna Seitz (alle Deutsche Jugendkraft Hockenheim) sowie Benjamin Theuer (Badischer Motorsport Club). zg

Die „Versandmühe“ lohne sich. „Die Sportler haben erneut bemerkenswerte Erfolge vorzuweisen. Daran konnte sie auch das Coronavirus nicht hindern. In diesem Jahr werden 30 Einzelsportler von der Stadt Hockenheim ausgezeichnet“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Dabei würden vier Personen mit Gold, eine mit Silber und 25 mit einer bronzenen Nadel prämiert. „Einziger Wermutstropfen stellen die Mannschaftsprämierungen dar. Sie können wegen der Vorgaben der Corona-Verordnung des Landes nicht ausgesprochen werden, weil Mannschaftssport nach wie vor nur eingeschränkt möglich ist.“

Absage fällt schwer

Oberbürgermeister Marcus Zeitler freut sich einerseits über die Ehrungen für die sportlichen Leistungen, bedauert aber zugleich die Absage der ursprünglich am 21. Februar geplanten Veranstaltung. „Die Entscheidung fiel uns schwer, weil der Sport eine wichtige Rolle in unserer Stadt spielt und deshalb auch eine große Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit verdient“, findet er. Dafür wäre die Sportlerehrung die geeignete Gelegenheit gewesen.

„Die Zustellung der Urkunden im letzten Jahr hat sehr gut funktioniert. Wir haben uns daher entschieden, auch in diesem Jahr so zu verfahren. Nur so können wir unsere erfolgreichen Sportler entsprechend ihrer Leistung würdigen“, sagt Zeitler zur Übergabe per Post.

Der Verwaltungschef hoffe, dass demnächst der Mannschaftssport wieder vollumfänglich möglich sein wird. „Auch die Sportlerehrung in der Stadthalle soll nächstes Jahr wieder in gewohnter unterhaltsamer und kommunikativer Form über die Bühne gehen können.“ zg