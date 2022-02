Aktuell 207 Infektionen in der Rennstadt

Hockenheim/Kreis. Die Infektionszahlen in Zusammenhang mit dem Coronavirus steigen auch in der Region weiterhin teils deutlich an. Alleine in Hockenheim waren Stand Donnerstag, 10. Februar, 207 Menschen infiziert – 33 mehr also als noch einen Tag zuvor am Mittwoch, 9. Februar.

Um die Anzahl der positiv auf das Virus getesteten Personen in den Städten und Gemeinden im Verbreitungsgebiet dieser Zeitung farblich unterschiedlich kennzeichnen zu können – der aktuelle Stand wäre erstmals seit der regelmäßigen Veröffentlichung der Grafik einheitlich im dunkelsten Ton eingefärbt worden – sind die Schattierungen für aktive Fälle je 100 000 Einwohner angepasst.

Schwetzingen hält Höchstwert

Schwetzingen hält mittlerweile den Höchstwert der aktiven Fälle mit 216 – am Mittwoch waren es noch 149 Menschen und damit 67 weniger als am gestrigen Donnerstag. Brühl hat mit 180 Fällen weiterhin den dritthöchsten Wert – am Vortag waren es 142 Menschen. Es folgen Eppelheim mit 134 (Vortag: 93), Ketsch mit 100 (Vortag: 79) sowie Oftersheim (Vortag: 73) und Plankstadt (Vortag: 78) mit jeweils 98 mit dem Virus infizierten Menschen.

Die wenigsten Einwohner sind derzeit in Altlußheim (72, Vortrag: 67), Neulußheim (90, Vortag: 68) und Reilingen (97, Vortag: 77) positiv auf das Virus getestet.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie in Schwetzingen und Hockenheim die meisten Einwohner mit dem Virus angesteckt. In Schwetzingen sind es derzeit 2753, in Hockenheim mit 2750 lediglich drei weniger. Mit Abstand die wenigsten Menschen waren es in Altlußheim mit 766, Reilingen mit 867 und Neulußheim mit 895 Fällen, die einen positiven Test aufwiesen.

6104 positiv Getestete

Im gesamten Gebiet des Rhein-Neckar-Kreises waren am Donnerstag 6104 Menschen positiv getestet – alleine in Heidelberg sind es 1451 und damit 373 mehr als am Mittwoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1335,7 und somit um 178,5 höher als noch am Vortag. Zum Vergleich: In der Stadt Heidelberg ist die Inzidenz mit Stand vom 10. Februar um 172 auf 1104,3 angewachsen.

Im Rhein-Neckar-Kreis haben sich seit dem Vortag weitere 759 Menschen mit dem Coronavirus infiziert – damit sind 6104 Einwohner aktuell positiv auf den Erreger getestet und seit Beginn der Pandemie 62 914 Fälle im gesamten Gebiet bekannt geworden. Mittlerweile sind 56 250 der Infizierten – davon 13 872 im Stadtgebiet von Heidelberg – wieder genesen und damit 511 mehr als am Tag zuvor. In Heidelberg kamen im Verlauf des Tages 81 Genesene hinzu.

Zwei weitere Tote im Kreis

Das Landratsamt meldet außerdem 560 Verstorbene seit 2020 in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit sind von Mittwoch auf Donnerstag zwei neue Tote hinzugekommen. In Heidelberg bleibt die Zahl bei 85 Verstorbenen. mgw