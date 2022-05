Blutspender sind Lebensretter. Nur eine Blutspende kann bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten helfen. Bedingt durch die kurze Haltbarkeit (Blutplättchen sind nur bis zu vier Tage haltbar) sind Patienten auf das kontinuierliche Engagement der Blutspender angewiesen. Jeder wird derzeit gebraucht, heißt es in einer Pressemitteilung des Blutspendedienstes, in der betont wird: „Aktuell zählt jede Spende“.

Eine ausreichende Anzahl an Blutspenden sei für die Heilung und Lebensrettung das wichtigste Kriterium, heißt es in einer Pressemitteilung. Unfallopfer, Patienten mit Krebs beziehungsweise schweren Erkrankungen, werdende Mütter, Neugeborene – die Liste der Menschen, die auf Blutspenden angewiesen sind, sei schier unendlich, heißt es seitens des DRK.

Das DRK bittet alle Spendewilligen, sich auch bei schönem Wetter einen Termin zur Blutspende einzuplanen oder zu reservieren. Der nächste Blutspendetermin in der Großen Kreisstadt findet am Dienstag, 17. Mai, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Pestalozzi-Halle, Rathausstraße, statt.

Termin online reservieren

Weitere verfügbare Termine finden sich online unter terminreservierung.blutspende.de. Alle Informationen zu den aktuellen Schutzvorkehrungen auf den DRK-Blutspendeterminen stehen unter www.blutspende.de/corona.

Informationen rund um die Blutspende allgemein bietet der DRK-Blutspendedienst auch über die kostenfreie Service-Hotline 0800/1 19 49 11. drk