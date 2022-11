Alle Seiten mit Lauf zufrieden

Björn Steinmetz (Organisator und Renndirektor): Die dritte Ausgabe der Ring Running Series war nach den ersten beiden Veranstaltungen im Oktober 2021 und März 2022 erneut ein Riesenerfolg. Wir danken allen Partnern und vor allem unseren vielen freiwilligen Helfern, ohne die die Umsetzung nicht möglich wäre. Ein ganz besonderer Dank geht an die ASG Tria Hockenheim, die uns nicht nur tatkräftig an den Verpflegungsstationen und an der Strecke unterstützte, sondern auch mit uns die „Kilometerfresser-Wertung“ durchführte, bei der die Teilnehmer Streckenkilometer auf dem Hockenheimring sammeln konnten. Unsere Kooperation verlief großartig und wir freuen uns auch in Zukunft über eine weitere Zusammenarbeit.

Jochen Nerpel (Geschäftsführer der Hockenheimring-GmbH und Starter beim Marathon): Dieses Event hätte mehr als 1100 Starter verdient gehabt. Björn Steinmetz und sein Team haben eine tolle Arbeit geleistet. Für mich persönlich war der Marathon eine Enttäuschung, da ich verletzungsbedingt aussteigen musste. Aber ich glaube, die Leute waren zufrieden und natürlich freuten sie sich auch, dass die Zuschauer und Betreuer nach den strengen Hygienevorschriften der letzten beiden Jahre in diesem Jahr freien Eintritt hatten.

Oliver Wagner (Vorstandsmitglied der ASG Tria Hockenheim und Koordinator der ASG-Helfer): Wir waren mit 23 Helfern ehrenamtlich und ohne Vergütung mit unserer Erfahrung im Einsatz. Unser ehrenamtlicher Einsatz sollte auch ein Dankeschön an die Ring GmbH für die gute Zusammenarbeit bei unserem Hockenheimringlauf sein.

Annette Hillenbrand (ASG Tria Hockenheim, Zweite der „Kilometerfresser“-Wertung): Das Wetter war für Ende November richtig toll, blauer Himmel und Sonnenschein. In Richtung Spitzkehre ist es aber immer windig. Die Stimmung war richtig klasse und die Verpflegungsstände waren top. Bin mit meinem Lauf ganz zufrieden und habe es noch zum vierten Platz in meiner Altersklasse W 45 in 1:46:12 Stunden als 32. im Gesamtklassement geschafft. cry