Alles was Region saisonal bietet

Hockenheim. Globus in Hockenheim hat eine neue Obst- und Gemüseabteilung eröffnet. Auf 450 Quadratmetern Verkaufsfläche werden frische farbenfrohe Leckerbissen präsentiert. Ob einheimische Sorten oder exotische Verführungen, die Auswahl ist besonders vielfältig und hält für jeden Geschmack etwas bereit. Frisches Gemüse wird mehrmals täglich angeliefert. Je nach Saison gibt es vor allem auch regionale Produkte. Die Obstabteilung hält sonnengereifte Köstlichkeiten vom Apfel bis zur Zitrone bereit. Der regelmäßige Genuss von leckerem Obst dient der Gesundheit.

Im Globus-Markt erwartet die Kunden eine große Auswahl an Obst aus nah und fern. Hier kann sich jeder seinen persönlichen Obstkorb abwechslungsreich zusammenstellen. Trockenfrüchte und gedörrtes Obst sowie Nüsse und Kerne eignen sich hervorragend als Snack für unterwegs. Frische Gewürze und Kräuter verfeinern köstliche Gerichte. Essbare Blüten sind mehr als eine blumige Deko, sie verwöhnen auch den Gaumen.

Die neugestalte Obst- und Gemüsewelt von Globus steht für Frische wie auf dem Wochenmarkt. Die Kunden sollten sich von der großen Vielfalt an Obst und Gemüse begeistern lassen, freuen sich Marc Limbach und sein Team. Zudem sei auch noch eine größere Vielfalt an Bioprodukten hinzugekommen.

Neu eröffnet wurde auch die Blumenwelt, die ein großes Sortiment an frischen Schnittblumen führt, die mehrmals pro Woche bei Globus eintreffen. In dem Bart & Bastian Blumenshop mitten im Markt werden Sträuße und Gestecke nach Wünschen der Kunden gestaltet. Zusätzlich gibt es immer frisch vorgebundene Sträuße. Die kompetente Fachberatung steht im Vordergrund.

Pilotprojekt für Hockenheim

Bart und Bastian sind Cousins aus Holland. Sie beliefern Globus mit tagesfrischen Blumen und Pflanzen. Morgens frisch geschnitten, erfolgt der Versand der Ware in den Markt noch am selben Tag. „Ein Pilotprojekt für Hockenheim, bei Globus in Wiesental hat sich das schon bewährt“, meint Geschäftsleiter Francesco Brai. Der seit zehn Jahren bestehende Markt im Talhaus habe gerade viele Angebote für ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreis der Familie und für einen beschwingten und fröhlichen Jahreswechsel. Nicht mehr wegzudenken ist die Globus-Orangensaftpresse. Flaschengröße wählen, Hebel betätigen, Flasche abfüllen und verschließen und an der Kasse bezahlen. Dann kann man frisch gepresste Orangen genießen. Auch eine Granatapfelpresse findet man nicht so oft, bei Globus in Hockenheim gibt es sie auch. In 20 Sekunden ist der Saft in der Flasche. Und die Ananas-Schälmaschine schält und schneidet die Ananas nach Wunsch in Scheiben oder Stücke. Dieser Service ist für Kunden ebenfalls kostenlos. vw