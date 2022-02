Als Alliierte rackern statt Ratgeber sein

SPD-Landtagsabgeordneter Daniel Born hat die gegenseitigen Äußerungen seiner Kollegen André Baumann und Andreas Sturm in dieser Zeitung als „bizarres grün-schwarzes Geplänkel“ bezeichnet. „In Stuttgart sitzen sie zusammen in einer Koalition, die weder bei der Biodiversität noch bei der Wohnraumschaffung vorankommt, und im Wahlkreis gibt es dann plötzlich Tipps von der Seitenlinie an die Kommunen. Das finde ich keine hilfreiche Entwicklung.“

Born befürchtet, dass ein negatives Bild von Landespolitik entstehen kann: „Es ärgert mich, wenn bei mir im Büro Bürger anrufen und aufgrund dieses Disputs fragen, ob wir denn nichts Besseres zu tun hätten, als den Kommunen zu erklären, wie sie es machen sollen? Das wird auch der Arbeit meiner beiden Kollegen nicht gerecht, die ich im Landtag als sehr fleißige Abgeordnete, die sich viel Mühe geben, erlebe“, so Born.

Bezahlbaren Wohnraum für alle zu schaffen, landwirtschaftliche Flächen zu halten und Biodiversität zu sichern, sei eine Mammutaufgabe für Kommunen. „Wir sind gewählt, um in Stuttgart für unsere Kommunen zu rackern. Da können wir Alliierte sein und nicht die Superpolitikinstanz, die außerhalb ihrer Zuständigkeit Ratschläge gibt“, so Born.

Gutes Beispiel sei das Baulandmobilisierungsgesetz, das nach seiner Einschätzung von der Landesregierung zu zögerlich umgesetzt wurde. „Hier musste ich immer wieder nachfragen, damit es Schritt für Schritt umgesetzt wurde. Dabei ist es für die Kommunen der derzeit beste Werkzeugkasten, um Wohnraum zu schaffen und zu sichern“. In der nächsten Woche sei die Wohnraumförderung in der Landtagsanhörung. Er hoffe, dass Verbesserungen erzielt würden, denn aktuell sei das Programm „klar unterfinanziert“.

Ziele zusammenführen

Für Born ist das Thema „Flächengerechtigkeit“ – hier sieht er die kommunalen Dispute – das Zukunftsthema des Landes, aber auch die Region. „Natürlich gibt es Bodenertüchtigung und Bauen in die Höhe, aber faktisch ist Boden nicht vermehrbar. Das bedeutet, wir müssen unsere Ziele zusammenführen. Derzeit findet im Land jeden Tag ein gigantischer Flächenfraß statt und wir haben trotzdem nicht genug bezahlbaren Wohnraum. Politik muss mit einem ganzheitlichen Flächengerechtigkeitsansatz arbeiten, um aus widerstreitenden Interessen eine gemeinsame Mission zu machen. Ich halte das für möglich.“